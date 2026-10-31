PGS Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế





Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30.10.2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đào Xuân Cơ 53 tuổi, tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1996, được phong hàm Phó giáo sư năm 2018.

PGS-TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

ẢNH: BỆNH VIỆN BẠCH MAI.GOV.VN

Ông Cơ là bác sĩ điều trị hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 12.1996 - tháng 11.2005. Từ tháng 11.2005 - tháng 3.2022, ông là bác sĩ điều trị, giảng dạy đại học, sau đại học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Từ 2014 - 2018, ông là Phó trưởng khoa và Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai; là Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8.2020.

Từ tháng 3.2022 đến nay, ông Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu trưởng Trường cao đẳng y tế Bạch Mai.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ đã điều hành, có các giải pháp giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (ô xy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện Bạch Mai trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, ông đã tham gia biên soạn, xuất bản nhiều đầu sách; là chủ biên cuốn "Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa" đoạt giải A giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7, năm 2024.

Ngoài ra, ông có 35 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, cũng như tham gia nhiều báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế, góp phần thúc đẩy tiến bộ trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu.