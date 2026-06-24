Từ 26.6 vận hành đoàn tàu chuyên dụng Hà Nội - Bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình

Theo kế hoạch, chuyến đầu tiên sẽ khởi hành tai ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 ngày 26.6, đưa các bác sĩ về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình; đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 15, sau đó tiếp tục có các chuyến xe đón các bác sĩ di chuyển về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

8 giờ sáng cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (QL21B, P.Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) chính thức khai trương đưa vào vận hành.

Các bác sĩ, kỹ thuật viện, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ có các chuyến tàu chuyên dụng hỗ trợ việc đi lại ẢNH: THẾ ANH

Đoàn tàu mang số hiệu PL1, PL2 hoạt động cố định từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, phục vụ đưa đón cán bộ, nhân viên y tế. Tàu dừng đón, trả khách tại ba ga gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

Theo lịch trình, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22. Sau khi xuống ga Phủ Lý, cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe ô tô trung chuyển đưa thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để bắt đầu ca làm việc.

Ở chiều ngược lại, tàu PL2 xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 và về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, cho biết: "Chính thức đi vào vận hành từ 26.6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ là cơ sở chính. Cá nhân giám đốc bệnh viện đã đăng ký lịch công tác cố định, trong tuần có 3 buổi làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Các ngày làm việc khác công tác tại Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội".

1.288 viên chức, người lao động có kinh nghiệm, có thâm niên công tác được lãnh đạo bệnh viện điều động về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ngay ngày đầu vận hành, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.







