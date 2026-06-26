Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 1.800 bệnh nhân ngày đầu hoạt động

"Mỗi năm, Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội tiếp đón cả triệu lượt người từ Ninh Bình và các tỉnh lân cận đến khám. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động "đưa Bạch Mai đến gần người dân", giúp rút ngắn thời gian đi lại của người bệnh, giảm các chi phí đi lại và người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng thuận lợi hơn", PGS-TS Đào Xuân Cơ cho biết tại lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội, sáng 26.6 tại P.Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Ngay trong ngày đầu tiên, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 1.800 người đăng ký khám. Tại đây, trong tháng 6 và 7, các bác sĩ khám miễn phí cho 5.000 người thuộc diện chính sách, theo danh sách của địa phương.

Bệnh viện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và theo yêu cầu ẢNH: TUẤN DŨNG

Về cơ hội người bệnh được điều trị kịp thời hơn nữa với các ca cấp cứu, tình huống khẩn cấp, tiến sĩ, bác sĩ Đào Việt Phương, Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), chia sẻ, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai ngay các kỹ thuật cấp cứu đột quỵ như: tiêu huyết khối cho bệnh nhân nhồi máu não trong vòng 4,5 tiếng; thực hiện tiêu huyết khối cơ học cho bệnh nhân tắc mạch lớn như tại cơ sở Bạch Mai tại Hà Nội; cũng như các kỹ thuật cấp cứu chảy máu não cũng sẵn sàng.

Các xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình giúp sàng lọc, đánh giá sớm nguy cơ bệnh mạn tính cho người dân ẢNH: THÚY ANH

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng Bệnh viện quốc tế JCI phiên bản mới nhất. JCI là tổ chức giám định chất lượng bệnh viện với bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt bậc nhất thế giới hiện nay với gần 300 tiêu chuẩn và hơn 1.000 tiêu chí đo lường chất lượng bệnh viện.

Người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ẢNH: THÚY ANH

Bệnh viện Bạch Mai hướng đến mục tiêu, năm 2030 Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu hiện đại của quốc gia; trung tâm đào tạo và nghiên cứu y học có uy tín; Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế; bệnh viện thông minh, xanh và phát triển bền vững; và địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa, phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động. Trước đó, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: từ ngày 26.6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ là cơ sở chính. Cá nhân giám đốc bệnh viện đã đăng ký lịch công tác cố định, với 1 tuần có 3 buổi làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy.



