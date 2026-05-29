PGS Kiều Xuân Thực làm Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mới đây, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1268/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với quyết định này, PGS Kiều Xuân Thực trở thành người đứng đầu đầu tiên của Đại học Công nghiệp Hà Nội sau khi đơn vị này chuyển thành đại học (từ trường đại học) và sau khi hệ thống giáo dục đại học thực hiện chỉ đạo "nhất thể hóa" của Nghị quyết 71.

PGS Kiều Xuân Thực ẢNH: MẠNH CHIẾN

PGS Kiều Xuân Thực sinh năm 1976, tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử - viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cùng chuyên ngành tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc vào năm 2012. Ông được công nhận và được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2025.

PGS Kiều Xuân Thực về làm việc tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (tiền thân là Trường cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) từ sau khi tốt nghiệp đại học cho đến nay, từng trải qua nhiều vị trí quản lý của nhà trường như Phó trưởng khoa Điện tử, Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng và chính thức đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Hà Nội từ tháng 2.2023.

Trong thời gian làm hiệu trưởng, PGS Kiều Xuân Thực là người trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình từ "trường đại học" thành "đại học", đưa Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam vào tháng 11.2025.

Sau khi luật Giáo dục đại học mới có hiệu lực (từ tháng 1.2026), mô hình quản trị đại học không còn hội đồng trường, Bộ Công thương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tiến hành "nhất thể hóa" (Bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu). Ở Đại học Công nghiệp Hà Nội, PGS Kiều Xuân Thực đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Cùng với quyết định bổ nhiệm PGS Kiều Xuân Thực giữ chức giám đốc, Bộ Công thương cũng đã ban hành các quyết định bổ nhiệm các phó giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, gồm: PGS Phạm Văn Đông, TS Nguyễn Văn Thiện, TS Nguyễn Văn Thiện.