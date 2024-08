PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tặng hoa chúc mừng tân Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM H.N

Trường ĐH Y dược TP.HCM có thêm 1 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Ngày 17.8, Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố Nghị quyết bổ nhiệm PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2020-2025 của trường ĐH này.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan đang kiêm nhiệm các chức vụ quản lý của trường như: Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn phụ sản.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan cho biết đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. "Với kinh nghiệm chuyên môn và năng lực công tác của mình, tôi mong rằng sẽ tiếp tục cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết, sáng tạo để kế thừa và phát triển Trường ĐH Y dược TP.HCM hơn nữa trong thời gian tới", tân Phó hiệu trưởng chia sẻ.

Bên cạnh đó, PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan còn là Tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM; thành viên Ban biên tập Tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE); thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn.

PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan còn được biết đến là tác giả, đồng tác giả của trên 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, như New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…

PGS-TS-BS Ngọc Lan còn là báo cáo viên của nhiều hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, tham gia giảng dạy các khóa đào tạo về hỗ trợ sinh sản của ĐH Quốc gia Singapore…

GS-TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, trao Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cho PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan H.N

Từng nhận giải thưởng vì công trình thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam

PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan, sinh năm 1971, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, là thạc sĩ y học chuyên ngành phôi học lâm sàng tại ĐH Quốc gia Singapore, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học chuyên ngành sản phụ khoa tại Trường ĐH Y dược TP.HCM. TS Vương Thị Ngọc Lan được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2019.

PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan là con của GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Năm 1998 bà đã được vinh danh tại giải thưởng Kovalevskaya vì công trình thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2017, bà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Năm 2020, PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan là một trong 3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Năm 2021, bà vinh dự được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà khoa học châu Á có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu...

Với nghị quyết trên của PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan, Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược TP.HCM hiện có 4 phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, PGS-TS Ngô Quốc Đạt, PGS-TS Nguyễn Văn Chinh và PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan. Trong đó, PGS-TS Ngô Quốc Đạt là Phó hiệu trưởng phụ trách. Trường ĐH Y dược TP.HCM đến nay vẫn chưa có hiệu trưởng.