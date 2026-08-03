PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền làm Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức

Ngày 3.8, thông tin từ Trường đại học Hồng Đức cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng nhà trường sau khi Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sáp nhập vào Trường đại học Hồng Đức.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền ẢNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức trước khi sáp nhập đã được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường sau sáp nhập.

Ông Lê Hoằng Bá Huyền, sinh năm 1979, quê tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn PGS.TS, giảng viên cao cấp ngành Kinh tế tại Trường đại học Hồng Đức. Tháng 9.2022 ông được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; từ tháng 2.2026 ông được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã bổ nhiệm 7 phó hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức sau sáp nhập, gồm: PGS.TS Đậu Bá Thìn; PGS.TS Ngô Chí Thành; PGS.TS Hoàng Thị Mai; PGS.TS Đồng Hương Lan; PGS.TS Lê Thanh Hà; PGS.TS Nguyễn Thị Thục; và TS Vũ Văn Tuyến.

Trước đó, ngày 14.7, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sáp nhập Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường đại học Hồng Đức. Sau sáp nhập, trường có quy mô đào tạo 19.572 người học, với 8 ngành đào tạo tiến sĩ, 25 ngành đào tạo thạc sĩ, 54 ngành đào tạo đại học…

Về con người, sau sáp nhập trường sẽ có tổng số lượng viên chức, người lao động là 924 người, trong đó có 125 người giữ vị trí quản lý.