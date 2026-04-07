Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Chiều 7.4, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, cuối giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp riêng, thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Minh Hưng là Thủ tướng Chính phủ thứ 11 của Việt Nam tính từ năm 1945 đến nay. Thủ tướng đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người tiền nhiệm của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Xét về tuổi, ông Lê Minh Hưng là Thủ tướng Chính phủ trẻ thứ hai được bầu, sau cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (năm 1955, ông Phạm Văn Đồng được bầu làm Thủ tướng khi 49 tuổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970 tại Hà Tĩnh. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính sách công; đại học chuyên ngành chính sách công, cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5.2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Từ tháng 4.2016 - tháng 10.2020, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10.2020 - tháng 1.2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 5.2024 - tháng 6.2024, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1.2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Lê Minh Hưng được bầu vào Bộ Chính trị, phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.