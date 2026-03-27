Giáo dục Chọn nghề - Chọn trường

Trường đại học Hồng Đức sau sáp nhập có 8 ngành đào tạo tiến sĩ

Minh Hải
27/03/2026 21:09 GMT+7

Sau sáp nhập, Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) sẽ có quy mô đào tạo là 19.572 người học, với 8 ngành đào tạo tiến sĩ, 25 ngành đào tạo thạc sĩ, 52 ngành đào tạo đại học…

Ngày 27.3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa phê duyệt đề án sáp nhập Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa vào Trường đại học Hồng Đức, và giao nhiệm vụ thực hiện việc sáp nhập đến tháng 6 phải hoàn thành.

Trường đại học Hồng Đức sau sáp nhập sẽ có khuôn viên rộng hơn 54 ha, quy mô đào tạo 8 ngành đào tạo tiến sĩ, 25 ngành đào tạo thạc sĩ, 52 ngành đào tạo đại học

Đối với ngành nghề đào tạo của 2 trường, sắp xếp, sáp nhập các khoa cùng hoặc gần cùng ngành nghề đào tạo. Sau sắp xếp, Trường đại học Hồng Đức sẽ có các khoa: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; Kinh tế; Nông nghiệp và Môi trường; Kỹ thuật - Công nghiệp; Văn hóa - Nghệ thuật; Du lịch; Ngoại ngữ; Thể dục Thể thảo; Lý luận chính trị - Luật; Giáo dục mầm non và tiểu học; Tâm lý - giáo dục; Trường tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức; Trường mầm non thực hành; và Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Với 21 phòng, ban, trung tâm của cả 2 trường hiện tại sẽ được sắp xếp, nhập thành 11 đơn vị. Trụ sở của trường sau sáp nhập ở địa chỉ số 565, 561 đường Quang Trung (P.Hạc Thành, Thanh Hóa). Trường thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, với mức tự chủ tài chính dự kiến từ 67 - 68%.

Về con người, sau sáp nhập trường sẽ có tổng số lượng viên chức, người lao động là 924 người, trong đó có 125 người giữ vị trí quản lý.

Với người học hiện tại, đặc biệt là sinh viên, học viên Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa, đề án yêu cầu trong quá trình sáp nhập phải đảm bảo quyền lợi tối đa của người học; không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động; không làm xáo trộn, gián đoạn hoạt động của trường và người học…

Đối với quy mô đào tạo của Trường đại học Hồng Đức sau sáp nhập là 19.572 người học, bao gồm 8 ngành đào tạo tiến sĩ, 25 ngành đào tạo thạc sĩ, 52 ngành đào tạo đại học; và đào tạo trình độ trung cấp với số lượng khoảng 150 sinh viên/năm đối với các ngành thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây, và đồ họa.

Trường đại học Hồng Đức thành lập năm 1997, với 3 ngành đào tạo ban đầu, đến nay đã có 7 ngành đào tạo tiến sĩ; 22 ngành đào tạo thạc sĩ; 40 ngành đào tạo đại học chính quy, trở thành trường đào tạo đa ngành nghề. Trường hiện có hơn 700 cán bộ, nhân viên. Trường hiện nay do PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền làm hiệu trưởng.

Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa thành lập năm 2011, chuyên đào tạo trình độ đại học các lĩnh vực về văn hóa - nghệ thuật, thể thao, và du lịch. Trường hiện có hơn 220 cán bộ, nhân viên; đào tạo 29 ngành, chuyên ngành. Hiệu trưởng nhà trường hiện tại là PGS.TS Lê Thanh Hà.

