Phá án nhanh, Công an TP.Đà Lạt được khen thưởng

Ngày 5.6, bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Phó bí thư thường trực Thành ủy và ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã trao giấy khen, khen thưởng 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

Hai tập thể thuộc Công an TP.Đà Lạt được khen thưởng A.T

Hai tập thể được khen thưởng là Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp thuộc Công an TP.Đà Lạt. Còn 11 cá nhân được khen thưởng gồm: thượng tá Hồ Hải Dương, Phó trưởng công an TP.Đà Lạt và lãnh đạo, cán bộ các đội nghiệp vụ, công an các phường trên địa bàn cùng ông Trần Đức Hạnh, Giám đốc Bến xe liên tỉnh Đà Lạt.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 30.5, Công an TP.Đà Lạt nhận được tin báo có vụ giết người ở đường Nguyễn Trung Trực (P.4), đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh; đồng thời phối hợp công an các địa phương truy bắt hung thủ.

Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, công an đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Chí Hùng (31 tuổi) tại địa phận H.Di Linh khi nghi phạm này đang trên đường trốn chạy đi TP.HCM, đưa về Đà Lạt để điều tra làm rõ.

Lãnh đạo TP.Đà Lạt trao giấy khen cho các cá nhân A.T

Cũng liên quan đến phá án, ngày 24.5, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) bắt Trương Huỳnh Phú (50 tuổi, là đối tượng bị truy nã 22 năm qua), di lý về Đà Lạt để tiếp tục làm hồ sơ thi hành án theo quy định. Ngoài ra, ngày 27.5, Công an TP.Đà Lạt cũng đã phối hợp Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bắt được đối tượng bị truy nã Lê Đức Trí (45 tuổi), sau 9 năm lẩn trốn khắp nơi.

Với những thành tích trên, cuối tháng 5.2024, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt Đặng Quang Tú đã ký các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nói trên.