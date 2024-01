Phá án nhờ 'mắt thần'

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) mà Công an TP.HCM đang duy trì đạt hiệu quả tích cực. Đến nay TP.HCM đã lắp đặt hơn 30.000 camera với hơn 4.200 đầu thu.



"T AI MẮT" TRONG QUẢN LÝ ĐỊA BÀN

Đánh giá về mô hình camera giám sát, ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, nhấn mạnh với số lượng hơn 30.000 camera giám sát trên địa bàn TP đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

P.Thới An (Q.12, TP.HCM) lắp nhiều camera nhận dạng biển số xe TRẦN KHA

Theo ông Đức, camera giám sát được xem là "tai mắt", là "cánh tay nối dài" của lực lượng chức năng và công an trong quản lý địa bàn. TP.HCM cần thường xuyên bảo trì, nâng cấp chất lượng và kêu gọi xã hội hóa hệ thống camera giám sát để nâng cao chất lượng, bổ sung về số lượng, tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình này.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện các mô hình camera giám sát ANTT tại nhiều địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức hoạt động rất hiệu quả. Điển hình như ở P.Thới An, Q.12 có 170 camera, trong số đó có 30 "mắt thần" nhận dạng biển số xe lưu thông trên đường, còn lại là các "mắt thần" quan sát thông minh tích hợp 10 loa phường tại nhiều vị trí thường xuyên bị lấn chiếm vỉa hè. Trên địa bàn phường còn có hàng trăm camera khác lắp đặt theo hình thức xã hội hóa từ khoảng năm 2017 đến nay.

Chủ tịch UBND P.Thới An Cung Quảng Hà cho biết thông qua mô hình này, biển số xe bị mất của người dân, biển số xe của các đối tượng phạm tội được công an tích hợp trên hệ thống máy tính. Nếu những phương tiện này xuất hiện tại các tuyến đường do P.Thới An quản lý, hệ thống camera sẽ nhận dạng và báo về trung tâm. Đội phản ứng nhanh của công an phường sẽ theo dõi phương tiện để tiếp cận, kiểm tra.

Trung tâm camera giám sát ANTT ở Công an Q.5 là một trong những hệ thống camera giám sát tập trung đầu tiên của TP.HCM, với hơn 700 camera xã hội hóa tại các phường trên địa bàn. Công an Q.5 cử cán bộ trực theo dõi hình ảnh 24/24 tại trung tâm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan ANTT; xác định thêm các vị trí trọng điểm, trọng yếu về ANTT để đề xuất lắp đặt thêm camera. Đồng thời vận động các đơn vị, người dân đóng góp kinh phí lắp đặt, nâng cấp hệ thống camera, nhất là những nơi có khả năng phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT. Các camera được lắp đặt phù hợp với chuẩn kỹ thuật để kết nối hiệu quả với Trung tâm camera giám sát ANTT ở Công an Q.5 và Trung tâm điều hành chỉ huy tại Công an TP.HCM.

Sau Q.5, Q.12 cũng đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng với hơn 500 camera được kết nối. Công an Q.12 cho biết trung tâm này hỗ trợ tích cực cho công tác phòng ngừa, chống tội phạm cũng như khám phá các vụ án; có hình ảnh phục vụ làm bằng chứng trong việc đấu tranh tội phạm đường phố.

Camera an ninh ghi lại cảnh cướp hơn 3,8 tỉ đồng tại ngân hàng ở H.Hóc Môn, TP.HCM CHỤP TỪ CLIP

Camera an ninh ghi lại cảnh Võ Văn Thành (đi xe máy) cướp giật điện thoại của bé trai ở P.Tân Thới Hiệp (Q.12, TP.HCM) CHỤP MÀN HÌNH

"M ẮT THẦN" TRUY VẾT TỘI PHẠM

Không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP.HCM được phá chỉ trong thời gian ngắn nhờ có hệ thống camera giám sát. Chẳng hạn vụ cướp hơn 3,8 tỉ đồng ở Phòng giao dịch Nhị Xuân (Ngân hàng (NH) Sacombank) trên đường Nguyễn Văn Bứa, H.Hóc Môn vào trưa 24.10.2023 gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo hàng chục trinh sát vào cuộc, phối hợp Công an H.Hóc Môn và các phòng nghiệp vụ lần theo dấu vết "nóng", tiến hành trích xuất tất cả camera tại nơi xảy ra vụ cướp.

Sau vài giờ phân tích hình ảnh từ camera thu thập được quay lại cảnh các nghi phạm cướp tài sản ở NH, hình ảnh nhận dạng nghi phạm gây án, biển số xe, dáng dấp, trang phục nghi phạm… cộng với các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng lần theo dấu vết, truy bắt những đối tượng gây án. Mặc dù dữ liệu camera là "chìa khóa" mở vụ án, nhưng công an gặp không ít khó khăn trong quá trình truy xét nhóm cướp này, bởi các nghi phạm có sự tính toán tinh vi trong kế hoạch, hành động, xóa dấu vết.

Chỉ sau 22 giờ truy tìm, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, ngụ Bình Dương) khi Mỹ đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài; phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại H.Bến Lức (Long An) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre) khi đang lẩn trốn tại P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM); thu hồi gần 3,5 tỉ đồng bị cướp và các tang vật khác liên quan vụ án.

H ÌNH ẢNH LƯU GIỮ BẰNG CHỨNG, ĐẤU TRANH VỚI ĐỐI TƯỢNG MA MÃNH

Một trinh sát hình sự cho biết "mắt thần" không chỉ phục vụ truy vết tội phạm mà còn lưu giữ hình ảnh có thể làm bằng chứng giúp lực lượng công an đấu tranh với các đối tượng ma mãnh, phạm tội tinh vi, quanh co chối tội.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải vụ việc bé trai bị cướp giật điện thoại trên địa bàn P.Tân Thới Hiệp (Q.12). Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.12 vào cuộc điều tra, truy xét. Cũng từ trích xuất hình ảnh các camera an ninh ở gần hiện trường, ghi nhận nghi can là người đàn ông, đi xe máy Nouvo, công an tiến hành truy vết đối tượng.

Đến ngày 11.10.2023, trinh sát mật phục ở gần quán cà phê trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân), bắt giữ Võ Văn Thành (33 tuổi, quê Quảng Nam, sống lang thang). Với các chứng cứ không thể chối cãi, Thành thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của bé trai ở địa bàn P.Tân Thới Hiệp.

Hay mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triệt phá nhóm cướp nhỏ tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Bình. Có vụ cướp nhóm này gây ra bị camera an ninh ghi lại. Với những hình ảnh này, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự nhanh chóng vào cuộc, phá án. Đến ngày 18.12.2023, PC02 đã bắt giữ Nguyễn Văn Minh Hoàng (17 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), N.P.P, N.T.M (cùng 14 tuổi), V.M.Q (16 tuổi, ngụ Q.6) về hành vi "cướp giật tài sản"; Nguyễn Văn Thạo (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Các nghi can khai nhận cùng đồng phạm thực hiện tổng cộng 7 vụ giật điện thoại khác của người đi đường trên địa bàn Q.Tân Bình từ cuối tháng 10 đến ngày 27.11.2023.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đánh giá hệ thống camera an ninh góp phần tạo ý thức cho người dân trong tuân thủ pháp luật, giữ gìn ANTT. Các dữ liệu, hình ảnh thu được qua hệ thống "mắt thần" góp phần hỗ trợ cơ quan điều tra kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm, trong đó nhiều vụ phạm pháp hình sự như cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người, gây rối trật tự công cộng... Đặc biệt, hệ thống camera an ninh còn làm chùn tay nhiều đối tượng có ý đồ trộm, cướp tài sản.