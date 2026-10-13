Phá đường dây giả mạo khách sạn, resort ở Phú Quốc để lừa đảo: Dòng tiền hơn 6.000 tỉ đồng

Ngày 13.10, Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền luân chuyển các tài khoản liên quan hơn 6.000 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN TỈNH AN GIANG

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vào tháng 4.2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lập nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo khách hàng có nhu cầu đặt phòng.

Các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Trước tính chất, mức độ của vụ việc, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Qua đó, vào ngày 10.7, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 nghi phạm, đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, ra quyết định tạm giữ 1 nghi phạm; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các nghi phạm khác có liên quan. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 người, rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định 17 trong số 60 bị hại đã chuyển tổng số tiền hàng tỉ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA. Ngoài giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình "Phi công nhí". Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, các nghi phạm thành lập "doanh nghiệp ma", mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty để tạo lòng tin, khiến bị hại tin tưởng chuyển tiền. Thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp kết hợp giả mạo thông tin trên không gian mạng gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện, kiểm chứng dịch vụ.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.