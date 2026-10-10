Ngày 10.10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Đình Thái (37 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), Võ Minh Nhựt (28 tuổi, ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Bùi Minh Hậu (ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi hành vi "môi giới mại dâm".

Liên quan vụ án, Nguyễn Ngọc Thuận (quản lý một nhà nghỉ ở khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) bị tạm giữ hình sự về hành vi "chứa mại dâm".

Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây mại dâm ở Phú Quốc, trong đó Phạm Đình Thái (hàng đứng, thứ hai từ trái qua) có vai trò chủ chốt ẢNH: CÔNG AN AN GIANG

Theo điều tra ban đầu, ngày 1.10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, do Nguyễn Ngọc Thuận làm quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang có 6 người tại 3 phòng nghỉ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Kết quả điều tra bước đầu, 3 cô gái bán dâm tại 3 phòng do Phạm Đình Thái tổ chức môi giới. Thái thuê nhà trọ tại Phú Quốc để ở và nuôi chứa 3 cô gái để môi giới cho khách.

Thái còn thuê Võ Minh Nhựt và trả công mỗi tháng 7,5 triệu đồng để Nhật đưa rước 3 cô gái đến khách sạn, nhà nghỉ khi có khách yêu cầu mua dâm.

Hằng ngày, Thái sử dụng tổng cộng 6 tài khoản Zalo đăng tải nhiều hình ảnh các cô gái xinh đẹp để tìm khách nam có nhu cầu mua dâm. Khi khách yêu cầu, Thái hướng dẫn liên lạc qua Zalo để trao đổi và thỏa thuận giá cả.

Theo đó, giá bán dâm mỗi lượt 700.000 đồng, nếu ở qua đêm thì 3 triệu đồng. Sau khi bán dâm, các cô gái nhận tiền đem về đưa cho Thái cất giữ.

Đối với bạn gái của Thái thì Thái không nhận tiền môi giới mà cho giữ lại để tiêu xài cá nhân. Riêng 2 cô còn lại theo thỏa thuận, Thái hưởng 50% tiền bán dâm, 50% còn lại họ hưởng, khoảng 3 ngày thì hai bên tính toán, chia tiền.

Bước đầu xác định, từ ngày 30.9 đến ngày 1.10, khi bị công an triệt phá, các cô gái bán dâm được khoảng 10 triệu đồng và đưa cho Thái cất giữ.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện tại nhà Bùi Minh Hậu (ở khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) có Mai Quý Đô có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Phan Trấn An và N.Y có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hậu là người môi giới cho N.Y bán dâm.

Ngoài tạm giữ hình sự Thái, Nhựt, Hậu và Thuận, công an đã bàn giao Mai Quý Đô cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời bàn giao 2 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an đặc khu Phú Quốc áp dụng biện pháp cai nghiện.

Quá trình điều tra, công an phát hiện N.Y chưa đủ 16 tuổi đã tham gia bán dâm. Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng mua dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ môi giới mại dâm nêu trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

