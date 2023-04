Phá đường dây phát tán hàng chục ngàn tin nhắn lừa đảo, đánh bạc

Tối 13.4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với 2 cục nghiệp vụ của Bộ Công an phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để phát tán tin nhắn trái phép quảng cáo cho các trang web đánh bạc, phục vụ đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Triệu Văn Biển (trái) và Nông Hữu Chiến CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình triệt phá, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp bắt giữ Nông Hữu Chiến (34 tuổi) và Triệu Văn Biển (26 tuổi) cùng trú tỉnh Lạng Sơn, có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác để phát tán các tin nhắn phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại khu vực P.Thạch Bàn (Q.Long Biên, TP.Hà Nội).

Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị BTS, 1 bộ phát sóng wifi di động, 1 ăngten, 1 bộ chuyển đổi nguồn điện và 1 xe ô tô.

Bước đầu, Chiến và Biển khai nhận đã sử dụng các thiết bị trên để phát tán trái phép khoảng 10.000 tin nhắn tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.Hà Nội.

Tang vật vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an TP.Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Chiến và Biển để điều tra về tội "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập và làm rõ thêm 2 thanh niên quê tại tỉnh Điện Biên, tạm trú tại Bắc Giang có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác xảy ra tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao 2 nghi phạm này cùng nhiều tang vật cho Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định, thiết bị thu phát sóng di động BTS (có khả năng chèn và phá sóng của các nhà mạng) được đối tượng điều khiển từ xa thông qua máy tính xách tay kết nối internet để phát tán tin nhắn đến các điện thoại của người dân.

Những thiết bị này được đưa từ Campuchia qua đường tiểu ngạch và được các nhóm tội phạm dùng để phát tán tin nhắn. Mỗi nhóm đi ô tô gồm 1 lái xe, 1 kỹ thuật, hàng ngày chia thành 2 ca từ 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm và từ 22 giờ đến khi kết thúc nhiệm vụ được giao. Đối tượng kỹ thuật được trả 800.000 đồng/ngày, đối tượng lái xe được trả 900.000 đồng/ngày, thông qua tài khoản ngân hàng "rác".

Tin nhắn rác các đối tượng phát tán CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định cầm đầu đường dây này là người nước ngoài cùng với một người Việt Nam điều hành. 2 người này giao một đối tượng người Việt Nam khác phụ trách tài chính, cả nhóm đang ở Campuchia và chỉ đạo các đối tượng người Việt Nam mang theo laptop, bộ phát sóng wifi di động, máy thu phát sóng di động BTS, ăng ten và bộ đổi nguồn điện đi phát tán tin nhắn.

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết đây là loại tội phạm mới. Nhóm đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh, sử dụng công nghệ cao để phát tán các tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.