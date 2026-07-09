Phá gãy ngai vàng triều Nguyễn, Hồ Văn Phương Tâm lãnh 3 năm 6 tháng tù

Ngày 9.7, TAND khu vực 2 - Huế kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (43 tuổi, ở phường Kim Long, thành phố Huế) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản". Đây là bị cáo đã gây ra vụ đập phá làm gãy một phần của bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn (hay còn gọi là ngai vàng triều Nguyễn) tại điện Thái Hòa vào hồi tháng 5.2025.



Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm tại tòa ẢNH: NGỌC MINH

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa 24.5.2025, sau khi mua vé vào tham quan Đại nội Huế, Tâm đã vượt rào bảo vệ tại điện Thái Hòa, leo lên ngồi vị trí ngai vàng triều Nguyễn. Tại đây, bị cáo này dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái rồi tiếp tục đập phá làm bộ phận này vỡ nát thành nhiều mảnh. Sau đó khoảng 15 phút, lực lượng bảo vệ đã khống chế và bàn giao đối tượng cho cơ quan công an xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây án Tâm bị rối loạn tâm thần nặng vì sử dụng ma túy đá (methamphetamine) kéo dài, dẫn đến mất khả năng nhận thức. Dù vậy, do tình trạng này xuất phát từ việc tự ý sử dụng chất cấm, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trước khi ra tòa, Tâm đã trải qua giai đoạn điều trị bắt buộc, cho đến khi kết luận giám định mới xác định bị cáo chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hồ Văn Phương Tâm đã trực tiếp xâm phạm bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho công tác bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật gốc độc bản, gắn liền với các nghi lễ trọng đại của triều đại này từ năm 1802 đến năm 1945. Hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015.

Sau hành vi của Tâm, kết quả định giá cho thấy chi phí tối thiểu để tiến hành phục hồi phần hiện vật bị bẻ gãy, hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng. Hội đồng định giá khẳng định, những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền.

Tại phiên tòa, dù bị cáo đã thành khẩn khai báo và thể hiện sự ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử khẳng định vẫn cần áp dụng một mức án nghiêm khắc nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.