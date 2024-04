Phá nhanh vụ án dùng súng nhựa cướp ngân hàng

Khoảng 13 giờ 30 ngày 3.3.2023, 3 bị can Trương Minh Thiện (35 tuổi, ngụ Q.1), Trương Vĩnh Xương (35 tuổi, ngụ Q.5), Hà Vỹ Toàn (34 tuổi, ngụ Q.5) cùng nhau đi cướp tiền ở Phòng giao dịch Phú Lợi của Sacombank (đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8).

Bị can Hà Vỹ Toàn THANH TUYỀN

Thiện điều khiển xe máy từ P.7 (Q.8) đến khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) gặp Xương và Toàn.

Sau khi gặp mặt và thống nhất việc cướp tài sản, Thiện chở Toàn, còn Xương đi xe máy riêng cùng chạy đến Phòng giao dịch Phú Lợi.

Đến 14 giờ cùng ngày, Thiện đỗ xe tại lề đường đối diện ngân hàng và phân công nhiệm vụ cho Xương cảnh giới bên ngoài, còn Thiện và Toàn giả làm khách hàng đi vào bên trong thì bảo vệ yêu cầu lấy số thứ tự ngồi chờ tới lượt.

Thiện chờ khoảng 1 phút rồi bất ngờ rút từ trong túi đeo trên người một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen, hét lớn: "Mọi người đứng im, đưa hết tiền đây". Thiện khống chế bảo vệ, chỉ đạo Toàn đi xung quanh Phòng giao dịch Sacombank để lấy tiền.

Tìm một lúc, Toàn không thấy tiền. Sợ hành động lâu sẽ bị bắt nên Thiện và Toàn quyết định bỏ ý định cướp tài sản, chạy ra khỏi phòng giao dịch, gặp Xương, tẩu thoát.

Cầm đầu vụ cướp vẫn ung dung đi nhậu

Vừa rời khỏi Phòng giao dịch Phú Lợi, cả 3 chạy đến đường Lê Bôi (Q.8) thì Thiện yêu cầu Toàn qua xe của Xương để cả 2 tự chạy trốn riêng.

Riêng Thiện tiếp tục lái xe theo hướng cầu Bà Tàng. Sau khi qua cầu, Thiện cởi bỏ áo khoác màu đen và ném xuống chân cầu. Xong xuôi, Thiện chạy về ẩn náu tại chung cư Dream Home Palace (Q.8). Đến tối cùng ngày, Thiện đi nhậu cùng nhóm bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn Toàn và Xương chạy đến bãi đất trống đối diện địa chỉ số 2 đường số 4, Khu dân cư Phú Lợi (P.7, Q.8) thì cởi bỏ áo khoác và nón ném đi.

Nhóm cướp cầm súng nhựa xông vào ngân hàng để cướp CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Q.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị liên quan, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vào cuộc.

Công an xác định đây là các đối tượng nguy hiểm, có trang bị vũ khí nóng, nên lực lượng công an quyết tâm dồn toàn lực để truy dấu vết, sớm bắt giữ đối tượng để ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân.

Thông qua trích xuất camera cùng lời khai của bảo vệ, nhân viên ngân hàng và người dân xung quanh, PC02 đã khoanh vùng được nghi phạm nên tiến hành truy bắt. Đến 2 giờ ngày 4.3, lực lượng công an bắt được Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương, còn Hà Vỹ Toàn đang bỏ trốn.

Đã có 3 tiền án tiền sự, vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật

Quá trình điều tra xác định, bị can Hà Vỹ Toàn từng có 3 tiền án tiền sự. Nhận định đây là bị can có nhân thân xấu, ngoan cố nên các cán bộ công an đã tích cực vận động gia đình liên lạc Toàn ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, lực lượng trinh sát của Công an TP.HCM cũng tỏa đi khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm dấu vết của Toàn.

Đến ngày 7.3, Hà Vỹ Toàn đến Công an Q.8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

PC02 cho biết, Trương Minh Thiện là chủ mưu cầm đầu trong vụ án cướp ngân hàng. Thiện chính là người mua súng để đi cướp ngân hàng. Khẩu súng này được công an xác định là súng đồ chơi, loại bắn bi nhựa.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận do không có tiền trả nợ nên đã rủ Toàn và Xương đi cướp ngân hàng.

Bị can Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương (áo trắng) bị bắt THANH TUYỀN

Trước đó, các đối tượng đã thực hiện cướp ngân hàng nhưng bị hụt. Cụ thể, ngày 1.3, Thiện, Toàn và Xương gặp nhau tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) để bàn kế hoạch cướp tài sản.

Sau khi trao đổi, Thiện kêu Xương vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank ở đường Trần Hưng Đạo ngồi chờ người khác rút tiền xong, thì gọi điện báo cho Thiện để Thiện và Toàn cướp tiền của khách.

Tuy nhiên, sau khi Xương vào ngân hàng chờ... 2 phút mà không thấy ai rút tiền nên Xương ra ngoài gặp Thiện và Toàn, sau đó cả 3 bỏ đi.

Không từ bỏ ý định cướp tài sản, Thiện tiếp tục tìm hiểu quy luật hoạt động của Phòng giao dịch Phú Lợi. Thiện phát hiện các bảo vệ không được trang bị súng (công cụ hỗ trợ) nên quyết định sẽ thực hiện cướp tại đây.

Hiện, Công an Q.8 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can Xương, Thiện, Toàn về tội "cướp tài sản".

Sau khi phá án thành công vụ án cướp ngân hàng, Công an TP.HCM biểu dương tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm của các đơn vị, nhanh chóng bắt giữ 3 kẻ gây án, không gây mất an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân thành phố.