Phạm Quỳnh Anh khen ngợi con trai Thảo Trang

Nếu Alex là cậu bé hoạt bát, hài hước thì Tuệ An lại có tính cách thận trọng và hơi rụt rè BTC

Trong tập 7 chương trình Mẹ siêu nhân, gia đình của Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang có dịp gặp gỡ và cùng nhau thực hiện thử thách. Dù không phải là những người bạn thân thiết nhưng cả hai đều biết và hiểu về hoàn cảnh của nhau.

Phạm Quỳnh Anh cho biết: "Tuy tôi và Thảo Trang không thân thiết ở ngoài đời nhưng có biết và thấu hiểu được câu chuyện của nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ có điểm chung trong suy nghĩ về cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi cũng từng trải qua khó khăn nên dễ dàng chia sẻ với nhau". Trong khi đó, Thảo Trang cho rằng đây chính là cơ hội để cô và giọng ca Tình yêu cao thượng tâm sự và hiểu nhau nhiều hơn.

Con trai Thảo Trang chủ động tìm cách kết nối với con gái Phạm Quỳnh Anh BTC

Trái ngược với sự thoải mái của hai mẹ, Tuệ An và Alex lại khá ngượng ngùng khi gặp mặt nhau ở công viên. Sau thời gian ngắn được hai mẹ động viên, Alex chủ động kết nối với Tuệ An trong khi con gái của Phạm Quỳnh Anh vẫn tỏ ra thận trọng cũng như chưa cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với bạn mới.

Ngay sau đó, hai gia đình nhận nhiệm vụ cùng nhau đi siêu thị để chuẩn bị cho một buổi tiệc. Khi nhận được thử thách của chương trình, Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang thảo luận sôi nổi cũng như lên kế hoạch cho buổi cắm trại. Tuy nhiên khi đến siêu thị, chương trình lại thông báo quyền quyết định mua nguyên liệu thuộc về hai bé và mẹ không được can thiệp.

Phạm Quỳnh Anh thích thú với tính cách ga lăng và năng động của con trai Thảo Trang BTC

Đứng trước yêu cầu này, giọng ca Người dưng ngược lối khá tự tin về khả năng đi siêu thị của con gái. "Thường ngày, tôi cũng hay giao nhiệm vụ cho Tuệ An và Tuệ Lâm đi siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy, Tuệ An hiểu mình muốn ăn gì và mình cũng biết con sẽ chọn nguyên liệu nào để mẹ chế biến. Mình không lăn tăn và tin chắc con sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao", cô nói. Tuy vậy, khi nhìn hai bé bắt đầu lựa chọn thực phẩm thì cả Phạm Quỳnh Anh lẫn Thảo Trang đều bắt đầu lo lắng, đồng thời, tự trấn an nhau rằng "có gì ăn nấy".

Ở phần tính tiền, hai bé cũng khiến Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang bối rối vì mua lố số tiền ban đầu mà chương trình trao cho. Chính vì thế, cả hai gia đình bắt đầu thảo luận để hai bé có thể bỏ bớt những món đã chọn. Sau thời gian trao đổi, Alex và Tuệ An cũng hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục di chuyển đến khu cắm trại. "Alex dễ thương mà. Cậu bé rất ga lăng, hài hước, dí dỏm và đẹp trai. Cho nên mình nghĩ rằng Tuệ An và Alex cũng đẹp đôi đấy", Phạm Quỳnh Anh nói nhận xét về con trai Thảo Trang.

Cũng trong tập 7, mẹ Lâm Minh đã cùng con trai Vĩnh Hy vẽ tranh và gửi gắm những lời chúc đến bố Decao. Mẹ Emily hội ngộ mẹ Thu Vân và cùng nhau tổ chức một chuyến đi khám phá nông trại xanh tại TP.HCM cho các con. Hành trình thú vị tiếp theo của 4 cặp mẹ con sẽ được tiếp nối ở tập 8 phát sóng trên VTV3 ngày 6.5.