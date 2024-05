Phạm Quỳnh Anh tiết lộ cách xưng hô của con gái với bạn trai

Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang thoải mái tâm sự về những khó khăn đã trải qua BTC

Nối tiếp hành trình tập trước của Mẹ siêu nhân, Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang có những hoạt động vui vẻ như tham gia trò chơi vận động, cùng các con làm tiệc nướng ngoài trời... Đối với hai nữ ca sĩ, đây là những trải nghiệm vô cùng quý giá bên cạnh các con.

Trong lúc nướng đồ ăn cùng nhau, Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang còn dành thời gian tâm sự sâu hơn về những câu chuyện mình từng trải qua. Giọng ca Tất cả sẽ thay em trải lòng: "Ba cô con gái nhà mình có ba cá tính khác nhau. Nhờ có con gái lớn, mọi chuyện trong cuộc đời tôi tiến triển một cách thuận theo tự nhiên. Tuệ Lâm rất vô tư và cởi mở, khi tôi đi thêm bước nữa, nếu tôi không biết Tuệ An nghĩ gì thì Tuệ Lâm chính là người ủng hộ và truyền cả năng lượng đó cho em gái. Cho nên mọi thứ đều rất tốt".

Phạm Quỳnh Anh cho biết con gái Tuệ An có tính cách ngại ngùng BTC

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng đồng tình với quan điểm của Thảo Trang là mong muốn con cái phải tự lập thay vì trông chờ vào người khác. Nữ ca sĩ 8X cho rằng cả hai đều là những người từng bước qua nhiều thăng trầm nên thấu hiểu điều này. "Thật ra, chúng ta đều là những người phụ nữ trải qua nhiều biến cố và có được những bài học sâu sắc về việc tự lập và xây dựng sự nghiệp. Tôi đã từng trải qua một cuộc sống không biết ngày mai thức dậy sẽ làm gì. Cho đến khi, mình chủ động hơn trong cuộc sống và sự nghiệp, đồng thời, không để cảm xúc của mình bị điều khiển bởi người khác", giọng ca Tình yêu cao thượng chia sẻ.

Trong khi đó, Thảo Trang cũng cảm thấy may mắn khi được lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh. Dù cả hai không phải là bạn bè thân thiết ngoài đời nhưng lại tìm thấy được điểm chung và thông cảm cho nhau.

Phạm Quỳnh Anh cảm thấy may mắn khi các con đón nhận bạn trai của cô BTC

Sau bữa tiệc nướng, Tuệ An và Alex đã tặng hai mẹ những bức tranh đặc biệt. Hai bức tranh hoàn toàn do các bé tự lên ý tưởng và thực hiện. Đón nhận món quà của hai con, Thảo Trang và Phạm Quỳnh Anh đều cảm động.

Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh cũng giải thích rõ lý do Tuệ An chỉ gọi bạn trai của cô là chú Bun chứ không phải ba Bun. "Mình đã từng hỏi qua về việc này rằng tại sao con gái thứ hai không gọi là ba Bun giống như chị My, chị Tiên hay chị Tuệ Lâm thì Tuệ An bảo rằng còn ngại. Con gái nói đến khi nào hết ngại thì sẽ gọi là ba", Phạm Quỳnh Anh trải lòng.

Mặt khác, khi nhìn thấy trên tấm thiệp của Tuệ An có dòng chữ viết tắt là "CYM" nghĩa là "con yêu mẹ", chủ nhân hit Nợ ai đó cả thế giới xúc động và tự hào về con. Ngược lại, Alex lại khiến Thảo Trang bật cười với bức tranh được biến tấu từ những chú chó.