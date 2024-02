Phần 4 'Thanh gươm diệt quỷ’ tung trailer gây sốt

Dài 1 phút 30 giây, trailer chính thức của Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân, Cho đến chuyến đặc huấn của Đại Trụ (tựa tiếng Anh: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training) được chia thành 3 phần, mỗi phần dài trên dưới 30 giây và có vai trò riêng biệt.

Xà Trụ - Iguro Obanai CGV

Trong 30 giây đầu, khán giả được dẫn dắt vào thế giới của Thanh gươm diệt quỷ, được nhìn lại những thước phim đầy thành công của các mùa trước.

30 giây kế tiếp, đoạn trailer đi vào nhiệm vụ chính: giới thiệu những nội dung đặc sắc nhất sẽ có trong dự án điện ảnh lần này.

Đầu tiên là phần trình chiếu đặc biệt tập Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn. Cuộc chiến của anh em Tanjiro - Nezuko, hai trụ cột Mitsuri - Muichiro chống lại Thượng Huyền Tứ tiến đến cao trào. Hành trình tìm ra Thượng Huyền Tứ thật đang ẩn nấp trở thành cuộc đua thời gian đối với Tanjiro, khi giờ đây lần đầu tiên Nezuko đối mặt với nguy hiểm về tính mạng.

Trailer phim Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân, Cho đến chuyến đặc huấn của Đại Trụ

Bên cạnh trận đấu mãn nhãn của tập cuối mùa 3: Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn, đến với Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân, Cho đến chuyến đặc huấn của Đại Trụ, khán giả còn có cơ hội xem tập 1 của mùa 4 sớm hơn thời gian ra mắt chính thức.

30 giây cuối của trailer hé lộ tất cả các nhân vật sẽ góp mặt, trong đó có đông đủ 8 trụ cột còn lại của Sát Quỷ Đoàn. Những trụ cột trước giờ chưa có nhiều đất diễn như Phong Trụ Sanemi, Xà Trụ Obanai hay Nham Trụ Gyomei đều xuất hiện. Thậm chí Uzui Tengen - cựu Âm Trụ đã nghỉ hưu do thương tích sau cuộc chiến mùa 2 cũng sẽ có khoảnh khắc riêng.

Cựu Âm Trụ - Uzui Tengen CGV

Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân, Cho đến chuyến đặc huấn của Đại Trụ là món quà dành cho cộng đồng fan Thanh gươm diệt quỷ vào dịp đầu năm. Việc mở rộng quy mô công chiếu - lên đến 427 cụm rạp tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ - cho thấy sự trân trọng của hãng Ufotable dành cho khán giả yêu phim tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Phim khởi chiếu từ ngày 23.2.