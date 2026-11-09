Phân biệt biển báo nền xanh, có hình người đi bộ khác nhau thế nào?

Khi tham gia giao thông, không khó để bắt gặp những biển báo nền xanh có hình người đang bước đi. Tuy nhiên, có biển hình tròn với biểu tượng người màu trắng, nhưng cũng có biển hình vuông, bên trong là tam giác trắng và hình người màu đen.

Biển R.305 và I.423 khá giống nhau nhưng khác nhau về ý nghĩa ẢNH: QCVN 41

Do có hình ảnh khá tương đồng, không ít tài xế dễ nhầm lẫn cả hai đều báo hiệu đường dành riêng cho người đi bộ. Thực tế, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, đây là hai biển thuộc những nhóm chức năng khác nhau, nên quy tắc lưu thông cũng có sự khác biệt.

Biển R.305: Đường dành cho người đi bộ

Theo mục D.5, Phụ lục D của QCVN 41, biển R.305 có tên gọi "Đường dành cho người đi bộ", thuộc nhóm biển hiệu lệnh. Biển có dạng hình tròn, nền xanh, bên trong là hình người đi bộ màu trắng, dùng để báo hiệu đường dành riêng cho người đi bộ.

Đáng chú ý, biển R.305 có hiệu lực bắt buộc đối với các phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, các loại xe cơ giới và xe thô sơ không được phép đi vào đường đã đặt biển này. Quy định áp dụng với xe được quyền ưu tiên theo quy định, chẳng hạn xe cứu thương hoặc xe chữa cháy.

Biển R.305 có tên gọi "Đường dành cho người đi bộ" ẢNH: SK&ĐS

Tuy nhiên, quy chuẩn cũng nêu rõ ngoại lệ đối với xe đạp và xe lăn dành cho người khuyết tật. Vì vậy, không nên hiểu rằng tất cả phương tiện đều bị cấm tuyệt đối khi gặp biển R.305.

Ngoài ra, các phương tiện khác vẫn được phép đi cắt ngang qua đường dành cho người đi bộ, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chẳng hạn, ô tô có thể đi cắt ngang qua tuyến đường dành cho người đi bộ để sang phía đối diện nếu đáp ứng quy định. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc phương tiện được phép chạy dọc theo tuyến đường đã đặt biển.

Biển I.423: Vị trí người đi bộ sang ngang

Khác với biển R.305, biển I.423(a,b) thuộc nhóm biển chỉ dẫn, có tên gọi "Vị trí người đi bộ sang ngang". Biển có dạng hình vuông, nền xanh, bên trong là tam giác trắng chứa hình người đi bộ màu đen cùng các nét vạch mô phỏng vị trí sang đường.

Hai biến thể I.423a và I.423b có chiều hình người đi bộ khác nhau, nhưng cùng chức năng chỉ dẫn vị trí dành cho người đi bộ sang ngang qua đường. Như vậy, biển không có nghĩa toàn bộ tuyến đường phía trước chỉ dành riêng cho người đi bộ.

Biển I.423 có tên gọi "Vị trí người đi bộ sang ngang" ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Theo mục E.23a, Phụ lục E của QCVN 41, khi gặp biển này, người điều khiển phương tiện phải chạy chậm, chú ý quan sát và ưu tiên người đi bộ sang ngang. Điều này đồng nghĩa ô tô, xe máy và các phương tiện khác vẫn được lưu thông, nhưng phải bảo đảm an toàn tại vị trí người đi bộ qua đường.

Đáng chú ý, biển I.423(a,b) có thể được đặt độc lập tại những vị trí sang đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc kết hợp với vạch kẻ đường. Trường hợp đã có vạch sơn dành cho người đi bộ hoặc trước vị trí sang đường đã đặt biển W.224 hay R.305, có thể không cần bố trí thêm biển I.423(a,b).

Bên cạnh đó, theo điểm a, khoản 3, điều 12, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn tại nơi có vạch kẻ đường, báo hiệu dành cho người đi bộ hoặc có người đang qua đường.

Như vậy, điểm khác biệt cần ghi nhớ là biển tròn R.305 báo đường dành cho người đi bộ, hạn chế phương tiện đi vào theo quy định. Trong khi đó, biển vuông I.423(a,b) chỉ vị trí người đi bộ sang ngang, phương tiện vẫn được lưu thông nhưng phải chạy chậm, quan sát và ưu tiên người đi bộ.