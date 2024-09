Phân bổ vitamin A điều trị bệnh nhân mắc sởi

Liều dùng cần phù hợp theo nhóm tuổi

Theo hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống bệnh sởi, việc bổ sung vitamin A cho điều trị hỗ trợ các bệnh liên quan đến mắt và suy dinh dưỡng là cần thiết. Bộ Y tế đề nghị các sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật phân bổ vitamin A viên nang 100.000 đơn vị và 200.000 đơn vị (hiện còn tồn kho sau khi kết thúc chiến dịch uống bổ sung vitamin A cho trẻ em đợt 1 năm 2024) cho các cơ sở khám chữa bệnh có thu dung, điều trị bệnh nhi mắc sởi trên địa bàn.

Trường hợp số lượng vitamin A còn tồn tại địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu, đề nghị các tỉnh thành liên hệ Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) để được cấp bổ sung.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành phân bổ vitamin A cho các đơn vị điều trị bệnh sởi ẢNH: NGUYỄN TIẾN

Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng vitamin A được phân bổ để điều trị cho trẻ em mắc sởi trên địa bàn theo hướng dẫn; tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống dịch sởi cho người dân, trong đó có vai trò của vitamin A trong điều trị bệnh sởi và dự phòng biến chứng khô mắt của bệnh.

Liều dùng cần phù hợp theo nhóm tuổi: dưới 6 tháng, 6 - 12 tháng, trẻ trên 12 tháng, và người lớn.

Nguy cơ bùng phát

Theo Bộ Y tế, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do vi rút sởi gây nên. Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban, có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy… có thể gây tử vong.

Bệnh sởi nặng hoặc các biến chứng của sởi có thể gây ra do vi rút sởi, do bội nhiễm sau sởi thường xảy ra ở: trẻ suy dinh dưỡng, đặc biệt trẻ thiếu vitamin A, trẻ bị suy giảm miễn dịch (do HIV hoặc các bệnh khác), phụ nữ có thai.

Với trẻ bị sởi tử vong, hầu hết là biến chứng do vi rút sởi gây viêm phổi kẽ thâm nhiễm tế bào khổng lồ, viêm thanh khí phế quản, viêm cơ tim, viêm não, màng não cấp tính. Bệnh nhi sởi dễ bị bội nhiễm gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm dạ dày ruột… Đáng lưu ý, bệnh nhi sởi có nguy cơ tử vong do điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc kém gây viêm loét hoại tử hàm mặt, viêm loét giác mạc gây mù lòa, suy dinh dưỡng…

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), số ca mắc sởi trên cả nước đã tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ 2023. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin sởi của nhiều địa phương chưa đạt mức bao phủ cần thiết là 95%. Đây là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút sởi lây lan. Thời gian tới, việc học sinh trên cả nước quay lại trường học, cũng như trong kỳ nghỉ lễ trẻ em cùng gia đình di chuyển về quê hoặc đến các điểm du lịch sẽ càng làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh sởi gia tăng gần đây là tình trạng gián đoạn cung ứng vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2022 - 2023, khiến nhiều trẻ chưa tiêm hoặc tiêm không đủ mũi, tạo ra lỗ hổng trong hàng rào miễn dịch.

Triệu chứng điển hình

Theo Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội), một số triệu chứng điển hình của bệnh sởi cha mẹ cần lưu ý để phát hiện sớm: sốt cao; chảy nước mắt, nước mũi, ho khan, khàn tiếng, có hạt koplik trong miệng (các hạt nhỏ có kích thước 0,5 - 1 mm màu trắng/xám có quầng ban đỏ nổi gồ lên trên bề mặt niêm mạc má, phía trong miệng, ngang răng hàm trên); viêm long đường hô hấp trên và viêm kết mạc mắt. Ban sởi thường mọc vào ngày thứ 4 - 6 của bệnh theo thứ tự: mọc từ đầu, mặt, cổ, dần lan đến ngực, lưng, cánh tay, rồi đến bụng, mông, đùi, chân. Khi phát ban hết toàn thân thì thân nhiệt giảm dần, trẻ hết sốt và ban bắt đầu hết dần.