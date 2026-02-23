Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ

Quang Thuần
Quang Thuần
23/02/2026 14:02 GMT+7

Trong những ngày đầu năm mới, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã xuất khẩu lô hàng phân bón đầu tiên với sản lượng 40.000 tấn sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường có yêu cầu khắt khe hàng đầu thế giới.

Những ngày đầu năm 2026, Tổng công ty Phân Bón Cà Mau chính thức xuất khẩu lô hàng 40.000 tấn phân bón đầu tiên sang thị trường Mỹ. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. 

Phân bón Cà Mau xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ- Ảnh 1.

Thị trường phân bón nội địa thường giảm nhu cầu tiêu thụ sau tết, PVCFC đã chủ động tăng cường xuất khẩu để tận dụng thời cơ giá phân bón thế giới đang ở mức cao, góp phần giảm tồn kho trong nước và tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh

ẢNH: NVCC

Thị trường Mỹ từ lâu được xem là mục tiêu xuất khẩu cực kỳ khó khăn đối với các nhà sản xuất phân bón đến từ châu Á, do bất lợi lớn về khoảng cách địa lý cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung ứng tại Bắc Phi và Trung Đông. Trong bối cảnh đó, việc Phân bón Cà Mau thực hiện hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Mỹ không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn cho thấy những bước chuẩn bị bài bản về chất lượng sản phẩm, năng lực logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của thị trường quốc tế. 

Không chỉ riêng thị trường Mỹ, PVCFC còn duy trì xuất khẩu vào các thị trường khó tính khác, điển hình đơn hàng xuất khẩu hơn 32.000 tấn phân bón sang Úc trong tháng 1 vừa qua. Tính chung trong quý 1/2026, PVCFC duy trì hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng với tổng sản lượng xuất khẩu đạt 150.000 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. 

Chia sẻ với PV Thanh Niên, lãnh đạo PVCFC cho biết việc đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển thị trường nước ngoài của Phân bón Cà Mau. Dấu mốc này không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận một thị trường có quy mô tiêu thụ lớn mà còn khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng được siết chặt. Thông qua việc chủ động tham gia các tuyến vận chuyển đường dài với thời gian và chi phí lớn, doanh nghiệp có điều kiện kiểm chứng toàn diện năng lực tổ chức sản xuất, quản trị logistics và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

xuất khẩu phân bón thị trường phân bón Đạm Cà Mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận