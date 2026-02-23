Phân bón Cà Mau xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ

Những ngày đầu năm 2026, Tổng công ty Phân Bón Cà Mau chính thức xuất khẩu lô hàng 40.000 tấn phân bón đầu tiên sang thị trường Mỹ. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Thị trường phân bón nội địa thường giảm nhu cầu tiêu thụ sau tết, PVCFC đã chủ động tăng cường xuất khẩu để tận dụng thời cơ giá phân bón thế giới đang ở mức cao, góp phần giảm tồn kho trong nước và tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh

ẢNH: NVCC

Thị trường Mỹ từ lâu được xem là mục tiêu xuất khẩu cực kỳ khó khăn đối với các nhà sản xuất phân bón đến từ châu Á, do bất lợi lớn về khoảng cách địa lý cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung ứng tại Bắc Phi và Trung Đông. Trong bối cảnh đó, việc Phân bón Cà Mau thực hiện hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Mỹ không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn cho thấy những bước chuẩn bị bài bản về chất lượng sản phẩm, năng lực logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của thị trường quốc tế.

Không chỉ riêng thị trường Mỹ, PVCFC còn duy trì xuất khẩu vào các thị trường khó tính khác, điển hình đơn hàng xuất khẩu hơn 32.000 tấn phân bón sang Úc trong tháng 1 vừa qua. Tính chung trong quý 1/2026, PVCFC duy trì hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng với tổng sản lượng xuất khẩu đạt 150.000 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, lãnh đạo PVCFC cho biết việc đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển thị trường nước ngoài của Phân bón Cà Mau. Dấu mốc này không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận một thị trường có quy mô tiêu thụ lớn mà còn khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng được siết chặt. Thông qua việc chủ động tham gia các tuyến vận chuyển đường dài với thời gian và chi phí lớn, doanh nghiệp có điều kiện kiểm chứng toàn diện năng lực tổ chức sản xuất, quản trị logistics và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.