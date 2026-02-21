Tin vui đầu năm cho ngành hàng tỉ USD tại thị trường Mỹ

Năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đạt kim ngạch kỷ lục 4,6 tỉ USD. Đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ, ngành tôm tiếp tục đón tin vui khi mức thuế chống bán phá giá được điều chỉnh giảm đáng kể. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), ngày 17.2, DOC đã công bố kết quả cuối cùng đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Xuất khẩu tôm - ngành hàng tỉ USD của Việt Nam đón tin vui vào ngày mùng 1 tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tôm áp dụng chung trên toàn quốc (có 22 doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc) là 4,58% và mức ký quỹ 4,28%.

Kết quả cuối cùng này so với kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 7.6.2025 đã có sự thay đổi tích cực. Kết quả sơ bộ, bị đơn bắt buộc là STAPIMEX bị áp mức sơ bộ 35,29%; đồng thời mức thuế này cũng được áp cho 22 doanh nghiệp thuộc nhóm hưởng thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc.

Bị đơn bắt buộc STAPIMEX và Thông Thuận cũng được áp thuế cuối cùng mức 25,46% thay vì 35,29% như kết quả sơ bộ.

VASEP nhận định: Kết quả cuối cùng POR19 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong năm 2026.

Năm 2025 khép lại với một cột mốc đáng ghi nhận của ngành tôm Việt Nam. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đạt 4,6 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2024 và cũng là kỷ lục của ngành này. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt 796 triệu USD, tăng 5,4% so với 2024 và là nhà nhập khẩu tôm lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Nhịp mua của nhà nhập khẩu Mỹ có giai đoạn chững lại để cắt giảm tồn kho và điều chỉnh chiến lược mua hàng trước các rủi ro chính sách thuế quan. Khi chi phí phòng vệ thương mại biến động, nhà nhập khẩu thường "đặt lại" nguyên tắc mua hàng theo hướng thận trọng hơn về giá, điều khoản chia sẻ rủi ro và tiến độ giao.

Vì thế, mức ký quỹ cho nhóm doanh nghiệp hưởng thuế riêng biệt giảm so với giai đoạn sơ bộ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi chào giá và ký các hợp đồng theo chương trình hoặc theo mùa vụ. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ năng lực "giữ nguồn cung đều" của Việt Nam vào thị trường Mỹ, nhất là với các khách hàng coi trọng tính ổn định giao hàng và khả năng đáp ứng chuẩn mực.

VASEP cũng cho biết đang cân nhắc các hành động pháp lý (litigation) phù hợp theo quy định của Mỹ, phối hợp cùng doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm chứng minh thực tế tôm xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, người nuôi và chuỗi cung ứng tôm Việt Nam.