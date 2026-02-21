Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Tin vui đầu năm cho ngành hàng tỉ USD tại thị trường Mỹ

Chí Nhân
Chí Nhân
21/02/2026 11:02 GMT+7

Tôm - ngành hàng xuất khẩu tỉ USD của Việt Nam đón tin vui đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17.2) khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng giảm thuế chống bán phá giá tôm.

Năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đạt kim ngạch kỷ lục 4,6 tỉ USD. Đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ, ngành tôm tiếp tục đón tin vui khi mức thuế chống bán phá giá được điều chỉnh giảm đáng kể. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), ngày 17.2, DOC đã công bố kết quả cuối cùng đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. 

Tin vui đầu năm cho ngành hàng tỉ USD tại thị trường Mỹ - Ảnh 1.

Xuất khẩu tôm - ngành hàng tỉ USD của Việt Nam đón tin vui vào ngày mùng 1 tết

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tôm áp dụng chung trên toàn quốc (có 22 doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc) là 4,58% và mức ký quỹ 4,28%.

Kết quả cuối cùng này so với kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 7.6.2025 đã có sự thay đổi tích cực. Kết quả sơ bộ, bị đơn bắt buộc là STAPIMEX bị áp mức sơ bộ 35,29%; đồng thời mức thuế này cũng được áp cho 22 doanh nghiệp thuộc nhóm hưởng thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc.

Bị đơn bắt buộc STAPIMEX và Thông Thuận cũng được áp thuế cuối cùng mức 25,46% thay vì 35,29% như kết quả sơ bộ.

VASEP nhận định: Kết quả cuối cùng POR19 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong năm 2026.

Năm 2025 khép lại với một cột mốc đáng ghi nhận của ngành tôm Việt Nam. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đạt 4,6 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2024 và cũng là kỷ lục của ngành này. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt 796 triệu USD, tăng 5,4% so với 2024 và là nhà nhập khẩu tôm lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Nhịp mua của nhà nhập khẩu Mỹ có giai đoạn chững lại để cắt giảm tồn kho và điều chỉnh chiến lược mua hàng trước các rủi ro chính sách thuế quan. Khi chi phí phòng vệ thương mại biến động, nhà nhập khẩu thường "đặt lại" nguyên tắc mua hàng theo hướng thận trọng hơn về giá, điều khoản chia sẻ rủi ro và tiến độ giao.

Vì thế, mức ký quỹ cho nhóm doanh nghiệp hưởng thuế riêng biệt giảm so với giai đoạn sơ bộ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi chào giá và ký các hợp đồng theo chương trình hoặc theo mùa vụ. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ năng lực "giữ nguồn cung đều" của Việt Nam vào thị trường Mỹ, nhất là với các khách hàng coi trọng tính ổn định giao hàng và khả năng đáp ứng chuẩn mực.

VASEP cũng cho biết đang cân nhắc các hành động pháp lý (litigation) phù hợp theo quy định của Mỹ, phối hợp cùng doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm chứng minh thực tế tôm xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, người nuôi và chuỗi cung ứng tôm Việt Nam.

Tin liên quan

Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao đột biến với tôm Việt Nam, có sự nhầm lẫn?

Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao đột biến với tôm Việt Nam, có sự nhầm lẫn?

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, mức thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam cao đột biến là điều hoàn toàn bất ngờ, gây quan ngại sâu sắc.

Khám phá thêm chủ đề

ngành hàng tỉ USD tin vui đầu năm thị trường Mỹ xuất khẩu tôm tôm Việt Nam Chống bán phá giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận