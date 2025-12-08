Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỉ USD

Kim ngạch thương mại tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024

Hai thủ tướng nhận định, trong năm qua Việt Nam và Campuchia đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Quan hệ chính trị, đối ngoại không ngừng được củng cố, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả, trong đó có Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 (27 - 29.11).

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: NHẬT BẮC

Hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng thực chất, ba bên đã tổ chức cuộc gặp giữa ba bộ trưởng quốc phòng Campuchia - Lào - Việt Nam. Các cuộc đối thoại chính sách, giao lưu quốc phòng, cuộc gặp cấp bộ trưởng góp phần thắt chặt quan hệ.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,4 tỉ USD trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến đạt 12 tỉ USD trong năm 2025. Với Campuchia, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc hội đàm ẢNH: NHẬT BẮC

Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia. Campuchia là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam. Hợp tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được quan tâm.

Hai thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong việc gia tăng gắn kết, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Hai thủ tướng cùng cho rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết "Hiệp định về quản lý cửa khẩu" và "Hiệp định về quy chế quản lý biên giới", đáp ứng mục tiêu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến; và phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các tin giả, sai sự thật của các thế lực thù địch kích động, chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Gia tăng học bổng đào tạo cho Campuchia

Hai bên nhất trí tập trung hợp tác kinh tế, bao gồm phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hoá, du lịch; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại hội đàm ẢNH: NHẬT BẮC

Hai thủ tướng nhất trí phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia đến nhân dân hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân với các hình thức mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng học bổng đào tạo cho Campuchia.

Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục giải quyết vấn đề pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.

Trao đổi về căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình, cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan, vì tình đoàn kết trong ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.