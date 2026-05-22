Phan Đinh Tùng lên tiếng về tranh chấp ‘Khúc hát mừng sinh nhật’

Ngày 21.5, ca sĩ Phan Đinh Tùng gây chú ý khi đăng tải thông báo dài trên trang mạng xã hội có 795.000 lượt theo dõi, chia sẻ việc đang tồn tại tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album.

Phan Đinh Tùng nói gì về tranh chấp 'Khúc hát mừng sinh nhật'?

Trong thông báo, nam ca sĩ cho biết anh và ê kíp đã giữ im lặng suốt thời gian dài với mong muốn mọi vấn đề được giải quyết trên tinh thần thiện chí, tôn trọng sự thật và các giá trị nghề nghiệp. Tuy nhiên, trước việc tranh chấp kéo dài, phía anh quyết định lên tiếng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm âm nhạc gắn bó với tên tuổi của mình trong nhiều năm qua.

Phan Đinh Tùng biểu diễn trong chương trình Chuyến xe âm nhạc xanh phát sóng năm 2025 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN XE ÂM NHẠC XANH VTV3

Theo chia sẻ từ phía Phan Đinh Tùng, hiện giữa anh với một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nói trên. Điều này dẫn đến tranh chấp về quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại cũng như quyền phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong thời gian dài.

Đáng chú ý, phía nam ca sĩ cho biết doanh thu quảng cáo phát sinh từ video âm nhạc Khúc hát mừng sinh nhật trên kênh YouTube chính thức của anh từng bị hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp.

Thông báo nêu rằng sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý kéo dài, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Dù vậy, vụ việc hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phía Phan Đinh Tùng cho biết đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại nhằm tìm hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp quy định pháp luật. Tuy nhiên đến nay, các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên.

Theo thông báo, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc kể trên hiện đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi phân bổ cho chủ thể sở hữu hợp pháp.

Nam ca sĩ cho biết anh tôn trọng quyền đánh giá, xem xét và kết luận của các cơ quan chức năng, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ theo đúng quy định pháp luật để vụ việc được giải quyết khách quan, minh bạch và công bằng.

“Chúng tôi đã giữ im lặng trong một thời gian dài vì luôn mong rằng mọi việc có thể được giải quyết trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, trước những diễn biến kéo dài của vụ việc, chúng tôi buộc phải công khai thông tin này như một thông báo chính thức nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, Phan Đinh Tùng viết trong bài đăng.

Phía Phan Đinh Tùng cũng cho biết nếu các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, anh sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại các cơ quan có thẩm quyền.

Chia sẻ với chúng tôi, Hi-N Entertainment, công ty quản lý Phan Đinh Tùng, xác nhận thông báo trên mạng xã hội do chính ca sĩ Phan Đinh Tùng đăng tải.

Hiện phía Phan Đinh Tùng chưa tiết lộ cụ thể cá nhân hay tổ chức liên quan đến vụ tranh chấp. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ công chúng và giới hoạt động âm nhạc.