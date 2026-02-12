Phan Đinh Tùng tặng nhẫn, tiết lộ mối ơn với Phương Thanh lúc khó khăn

Trong sự kiện gặp gỡ báo chí, ca sĩ Phan Đinh Tùng gây ấn tượng khi kết hợp cùng Phương Thanh trong ca khúc Thu cuối. Được biết đây là sản phẩm âm nhạc được trình làng trước đó không lâu, cho thấy sự hòa giọng ăn ý của bộ đôi nghệ sĩ cùng gương mặt trẻ là rapper Freaky.

Mối quan hệ giữa Phan Đinh Tùng và Phương Thanh

Phan Đinh Tùng bí mật chuẩn bị nhẫn dành tặng Phương Thanh ẢNH: NVCC

Phương Thanh chia sẻ cô sẽ luôn đồng hành cùng với Phan Đinh Tùng trong thời gian sắp tới vì quý mến tài năng, tình cảm cũng như mối quan hệ bền chặt của cả hai. Trong khi đó, giọng ca Khúc hát mừng sinh nhật có những phút trải lòng về mối ơn với đàn chị: “Tôi vẫn còn nhớ ngày nằm trong bệnh viện khoảng thời gian tôi khó khăn và nghèo khổ nhất, chị Phương Thanh đã đến bệnh viện thăm và gửi phong bì cho tôi. Cho đến bây giờ mối ân tình này chắc chắn không thể nào quên được. Bản thân tôi hứa với chị Phương Thanh nếu có ai làm khó chị, cứ đến tìm tôi".

Phương Thanh cũng nhớ lại quãng thời gian đàn em gặp khó khăn, phải nằm viện. Khi đó, dù bận rộn với công việc song cô vẫn dành thời gian đến thăm. Thời điểm ấy, ca sĩ Trống vắng đang vững vàng về kinh tế, và số tiền 2 triệu đồng cô gửi Phan Đinh Tùng tương đương khoảng 1/5 cát sê lúc bấy giờ. Nhưng với Phương Thanh, đó không phải là sự tính toán thiệt hơn. Cô nghĩ đơn giản “khi một người em của mình đang khó khăn, còn mình thì ổn định hơn, mình có thể gánh đỡ một chút".

Màn trình diễn bùng nổ của Phan Đinh Tùng và các đồng nghiệp ẢNH: NVCC

Cũng tại sự kiện, Phan Đinh Tùng dành tặng chiếc nhẫn cho Phương Thanh, khiến nữ ca sĩ bất ngờ. Theo giọng ca Trống vắng, đây không chỉ là món quà vật chất mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Phương Thanh chia sẻ rằng trước đây cô chưa từng giữ được món trang sức nào lâu dài, đeo gì cũng dễ làm mất. Nhưng riêng chiếc nhẫn này, giọng ca 7X khẳng định sẽ giữ gìn, bởi đó là biểu tượng cho sự trân quý tình chị em và tinh thần luôn bên nhau.

Ngoài ra, đây cũng là dịp Phan Đinh Tùng trình làng ca khúc Happy New Year dành tặng khán giả dịp đầu năm mới. Đây không chỉ đánh dấu sáng tác mới của nam ca sĩ, mà còn thể hiện định hướng dung hòa giữa bản sắc văn hóa Á Đông và tinh thần âm nhạc hiện đại.

Chia sẻ về quá trình hình thành ca khúc, Phan Đinh Tùng cho biết ý tưởng ban đầu của anh là khép lại chuỗi dự án bằng một bài hát mang chủ đề năm mới. Nam ca sĩ từng ngỏ lời đặt hàng Bùi Công Nam sáng tác, tuy nhiên do lịch làm việc dày đặc của đàn em nên kế hoạch này không thể thực hiện. Áp lực về thời gian cùng mong muốn hoàn thiện dự án đã trở thành động lực để Phan Đinh Tùng tự mình ngồi xuống và trực tiếp viết nên bài hát này.

Phan Đinh Tùng trình làng ca khúc do chính anh tự sáng tác ẢNH: NVCC

Để ca khúc dễ nhớ, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của Khúc hát mừng sinh nhật. Thông qua đó, nam ca sĩ mong muốn lan tỏa một thông điệp nhân văn về đời sống tinh thần trong nhịp sống hiện đại.

Xuất phát từ thực tế con người thường bị cuốn vào áp lực công việc, tài chính và trách nhiệm gia đình vào những thời điểm cuối năm, Happy New Year hướng người nghe trở về với những giá trị giản dị nhưng bền vững như nụ cười, sự bình an nội tâm và năng lượng tích cực.

Song song với phần âm nhạc, MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện cũng lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt so với nhiều sản phẩm tết quen thuộc. Thay vì khai thác hình ảnh gia đình sum họp hay những biểu tượng truyền thống lặp lại, dự án sử dụng ngôn ngữ thời trang để kể câu chuyện năm mới. Với dự án này, Phan Đinh Tùng kỳ vọng đây không chỉ là một ca khúc dành riêng cho dịp năm mới, mà còn trở thành một lời chúc tinh thần - giúp khán giả khởi đầu mỗi ngày với tâm thế an yên, tích cực.