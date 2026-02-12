Chương trình văn hóa - giải trí mừng năm mới

HÀ NỘI Bắn pháo hoa đêm giao thừa từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 17.2 tại 33 điểm bắn với 34 trận địa trên địa bàn Hà Nội: hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (Từ Liêm), hồ Văn Quán (Hà Đông), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), thành cổ Sơn Tây (Sơn Tây)… Chương trình Vui Xuân đón Tết các ngày 14 - 15.2 tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc VN. Nội dung tái hiện sinh hoạt tết truyền thống của các dân tộc VN. Tại đây cũng diễn ra chuyên đề Lễ hội mùa Xuân từ 21 - 22.2, giới thiệu nghi lễ đầu năm, không gian vui xuân của đồng bào các dân tộc, trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đánh đu. Triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm Quốc Tử Giám tại Tiền Đường - Khu Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ nay đến 22.3: Tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục VN, kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070 - 2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Biểu diễn múa rối nước, cạn và diễn xướng (5 suất/ngày) từ 18 - 22.2 (từ mùng 2 - 6 tháng giêng) tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Lễ dâng hương khai Xuân Bính Ngọ 2026 ngày 25.2 (mùng 9 tháng giêng) tại Sân Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long nhằm tôn vinh các bậc tiên đế, hiền tài, giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Thu Nguyệt Triển lãm Đạo học ngàn năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra xuyên tết (từ 30.12.2025 đến hết 22.3.2026) ẢNH: BTC

TP.HCM Chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh diễn ra lần lượt tại các phường, xã trên địa bàn TP.HCM: Phước Thắng, Thủ Đức, Long Điền, Long Phước, Phước Long, Minh Thạnh, Linh Xuân, Nhà Bè, Cát Lái, địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Hòa Hiệp, Tân Uyên, Vĩnh Hội, Bình Châu, Cần Giờ, Thường Tân, Phú Thuận, Hồ Tràm, An Thới Đông, Hưng Long. - Biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. - Biểu diễn đờn ca tài tử, nghệ thuật truyền thống mỗi tối tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 15 - 21.2 (nhằm ngày 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán). - Hội hoa Xuân TP.HCM diễn ra từ nay đến 21.2 tại Công viên Tao Đàn (P.Bến Nghé). - Chương trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP.HCM và bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm giao thừa Tết Bính Ngọ. - Chương trình Sân khấu hóa kỷ niệm 237 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2026), lúc 19 - 21 giờ ngày 21.2 (mùng 5 tết) trước Nhà hát Thành phố. - Chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch, ngày 24.2 tại Quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu). Hiền Trần Nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật mừng xuân diễn ra trước tòa nhà UBND TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP RỘN RÀNG KỊCH TẾT Không khí Tết Bính Ngọ 2026 tại các sân khấu kịch TP.HCM đang rộn ràng với gần 30 vở diễn đủ mọi thể loại từ hài hước, dân gian đến kinh dị và tâm lý: Nhà hát kịch IDECAF: Quạ hồng tung cánh, Làng vô tặc, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ngoại truyện, Hồn ai nấy giữ, 12 bà mụ, Tấm Cám đại chiến, Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Thuốc đắng giã tật, Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Nhà hát Thanh Niên: Đảo hoa hậu, Lạc lối ở Bangkok, Tung hoành Pattaya, 7 con yêu nhền nhện. Sân khấu Thiên Đăng: Trò chơi hoàn hảo, Ngôi nhà không có đàn ông, Chung nhà, Người đi ngược dòng, 13 đức thầy. Sân khấu kịch Hồng Vân: Tương đối rối tương phùng, Bắt cá ba tay, Ảnh ảo (Người vợ ma phần 3), 3D Cung tâm kế (Xóm trọ 3D phần 3). Nhà hát Kịch TP.HCM (Rạp Công Nhân): Mã đáo khai xuân, Ra giêng anh cưới em 2. Sân khấu Thế Giới Trẻ: Gánh hát về khuya, Cuộc chiến sắc đẹp, Sinh nhật triệu đô, Mật mã cầu cơ, Ông già đoàn lô tô, Escape Room - Căn nhà ma quái. Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Hẹn nhau ở cuối con đường, 29 anh về, Trái tim oan khuất, Lạc ở đáy sông, Bông hồng cài áo, Tóc mai sợi vắn sợi dài. Sân khấu Nhỏ 5B: Xóm phông bạt, Náo động rừng cổ tích, Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần. Sân khấu Trịnh Kim Chi: chùm kịch ngắn Những câu chuyện tình yêu. Sân khấu kịch Quốc Thảo: Dưới màn son, Đại chiến hòn triệu đô. Sân khấu Trương Hùng Minh: Tứ trạng đăng khoa, Cầu Dừa Đủ Xài, Con gái chị Hằng, Ngăn lạnh số 44, Lụa máu. Anh Vũ





QUẢNG NINH

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 14.2 - 3.3 (tức từ 27 tháng chạp đến rằm tháng giêng) tại tuyến đường bao biển, kéo dài từ Công viên hoa Hạ Long (P.Hồng Gai) đến Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh (P.Hạ Long). Không gian này sẽ trưng bày hoa, thuyền hoa, xe hoa, các mô hình linh vật; trình chiếu công nghệ ánh sáng hiện đại; giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, tập đoàn; tái hiện không gian tết cổ truyền các dân tộc Quảng Ninh cùng nhiều điểm check-in phục vụ du khách. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và vui chơi giải trí xuyên suốt dịp tết.

Lã Nghĩa Hiếu

Hạ Long tổ chức đại lộ hoa bên vịnh Hạ Long ẢNH: L.N.H

NINH BÌNH

Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 địa điểm là trung tâm các phường Hoa Lư, Nam Định, Hà Nam, Tam Điệp, và các xã Nho Quan, Vụ Bản. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn cho phép xã Vụ Bản bắn các đợt pháo hoa tầm thấp tại các lễ khai mạc lễ hội Chợ Viềng, lễ hội Phủ Dầy, và lễ Khánh đản Mẫu.

Minh Hải

TP.HUẾ

Hội hoa xuân diễn ra từ ngày 7 - 16.2 (từ 20 - 29 tháng chạp) tại công viên Thương Bạc kéo dài dọc bờ sông Hương lên đến Nghinh Lương đình - cầu Dã Viên (bờ bắc sông Hương). Bên trong kinh thành còn có thêm không gian Sắc vị kinh kỳ tại công viên trước Quốc Tử Giám do P.Phú Xuân tổ chức.

Ngày hội hoàng mai lần thứ 4 diễn ra từ 4 - 14.2 (từ 17 - 27 tháng chạp) tại Nghinh Lương đình, quy tụ hàng trăm cây mai cổ thụ có giá trị hàng tỉ đồng cùng nhiều tác phẩm bonsai được tạo dáng, tạo thế đẹp. Chương trình âm nhạc cộng đồng chào năm mới diễn ra vào đêm giao thừa tại hầu hết các sân khấu các phường, xã trên địa bàn TP.Huế.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp chào năm mới tại Quảng trường Ngọ Môn, diễn ra lúc 9 giờ ngày 17.2 (mùng 1 tết) tại điện Thái Hòa gắn với tái hiện nghi lễ thiết triều của triều Nguyễn.

Trong dịp Tết, tại TP.Huế sẽ liên tục diễn ra các lễ hội: Biểu diễn lân sư rồng - võ thuật (từ mùng 1 - 3 tết) tại Đại nội Huế; Đu tiên làng Điền Hòa (mùng 2 tết), Đu tiên Gia Viên (mùng 4, tại P.Phong Thái), lễ hội Huyền Trân (mùng 9 tháng giêng), vật làng Sình (mùng 10 tháng giêng)…

Lễ Thướng tiêu, còn gọi là lễ dựng cây nêu ngày tết tại Đại nội Huế, và chương trình Hương xưa bánh tết diễn ra ngày 10.2 (23 tháng chạp) tại cung Trường Sanh, Đại nội Huế, với các hoạt động tái hiện không khí tết trong cung.

Trong dịp tết, tất cả các di tích, bảo tàng, nhà trưng bày mở cửa tham quan miễn phí phục vụ nhân dân, riêng các di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế mở cửa tham quan miễn phí vào ngày mùng 1 tết.

Bùi Ngọc Long

Lễ Thướng tiêu trong hoàng cung triều Nguyễn ẢNH: BẢO MINH XUÂN ĐẠT

HẢI PHÒNG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026 diễn ra vào đêm giao thừa, từ 22 giờ ngày 16.2 đến 0 giờ 30 ngày 17.2, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố. Chương trình được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ âm thanh - ánh sáng hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Lã Nghĩa Hiếu

TP.Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Trung tâm hành chính Bắc sông Cấm (P.Thủy Nguyên) ẢNH: L.N.H

NGHỆ AN

"Không gian tết" tổ chức từ ngày 23 tháng chạp đến rằm tháng giêng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tái hiện không gian tết xưa và nay. Từ 27 tháng chạp đến 27 tháng giêng, tại phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu (P.Thành Vinh) có chương trình Con đường hoa với hàng ngàn chậu hoa, cây cảnh trưng bày nghệ thuật hoa tươi kết hợp tiểu cảnh và linh vật ngựa. Đêm giao thừa có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại Quảng trường Hồ Chí Minh, P.Thành Vinh.

Khánh Hoan

HÀ TĨNH

Lễ khai hội Chùa Hương Tích (xã Can Lộc) mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2026 được tổ chức vào ngày 22.2 (mùng 6 tháng giêng) và lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn) diễn ra từ ngày 2 - 3.3 (14 - 15 tháng giêng).

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật dân gian được tổ chức rộng khắp. Dự kiến bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong đêm giao thừa tại 4 điểm trên địa bàn các xã/phường, gồm: Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Thành Sen và Sông Trí.

Phạm Đức

QUẢNG TRỊ

Lễ hội đua thuyền trên Hói Sòng dự kiến diễn ra vào ngày 22.2 (mùng 6 tết) ở P.Đông Hà, lễ hội đua thuyền tại xã Triệu Bình diễn ra vào mùng 3 - 4 tết, lễ phát động Tết trồng cây tại Khe Sanh tổ chức vào mùng 7 tết.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 ở P.Nam Đông Hà, có đêm hội bài chòi (ngày 27 - 28 tháng chạp), hội hoa xuân Bính Ngọ (từ ngày 19 - 29 tháng chạp), bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa.

Khu vực Bắc Quảng Trị có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Nhật Lệ 1, hội bài chòi tại các nhà văn hóa ở P.Đồng Hới, lễ hội Cây đa Chùa Ông. Các địa phương Phong Nha, Lệ Thủy, Quảng Ninh tiếp tục duy trì nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội dân gian được tổ chức thường niên…

Bá Cường

ĐÀ NẴNG

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống xuyên suốt dịp tết. Các chương trình nghệ thuật truyền thống gồm tuồng, dân ca kịch bài chòi, hô hát bài chòi và trò chơi dân gian diễn ra từ 6 - 26.2 (tức 19 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) tại rạp hát và các địa điểm: khu vực bờ tây cầu Rồng, công viên Nam Dương, Quảng trường 24.3. Nhiều vở tuồng, trích đoạn tuồng cổ và chương trình bài chòi được dàn dựng, biểu diễn xuyên suốt dịp tết.

Đêm giao thừa, TP.Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 17.2 tại 6 điểm: Hòa Khánh, Hòa Cường, Hòa Vang, Hội An, Bàn Thạch, Núi Thành. Cùng ngày, chương trình chào mừng du khách xông đất Đà Nẵng được tổ chức tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu vực bờ tây cầu Rồng và Cảng Tiên Sa.

Hoàng Sơn

Đường hoa xuân Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ người dân và du khách từ 27 tháng chạp đến hết mùng 10 tháng giêng ẢNH: HOÀNG SƠN

KHÁNH HÒA

Chương trình ca múa nhạc thời trang đặc biệt diễn ra từ 21 giờ 30 - 24 giờ đêm giao thừa tại Quảng trường 2.4 và Quảng trường 16.4, sau đó là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm.

Quảng trường 2.4 và công viên bờ biển có các hoạt động: Hội Bài chòi Xuân, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, thi đấu cờ người, nghệ thuật đường phố và các vở tuồng cổ, dân ca… Tại Tháp Bà Ponagar, du khách trải nghiệm văn hóa Chăm qua trình diễn dệt thổ cẩm, làm gốm và ca múa nhạc cổ truyền. Làng nghề Nha Trang Xưa tổ chức Lễ hội Tết Xưa.

Bá Duy

QUẢNG NGÃI

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh Lý Sơn diễn ra mùng 4 tết ở đảo Lý Sơn, gồm 8 thuyền đua với gần 200 vận động viên ở làng An Vĩnh và làng An Hải. Thuyền đua Lý Sơn được chạm khắc tinh xảo và trang trí hình dáng tượng trưng và mang tên con vật trong bộ tứ linh theo quan niệm trong tín ngưỡng truyền thống của người Việt (long, lân, quy, phụng).

Phạm Anh

LÂM ĐỒNG

Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa lần đầu bắn pháo hoa

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 19 điểm trên địa bàn 18 địa phương trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Chương trình diễn ra sau chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân vào lúc 0 giờ ngày 17.2 (29 tết), kéo dài không quá 15 phút. Riêng tại P.Xuân Hương - Đà Lạt có 2 điểm bắn tại khu vực hồ Xuân Hương (tiểu công viên trước công viên Yersin và bến du thuyền). Đặc biệt, trong 18 địa phương nói trên, có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như các xã: Quảng Trực (biên giới), Quảng Hòa, Nâm Nung, Đồng Kho... lần đầu tiên người dân được xem bắn pháo hoa ở ngay nơi mình sống.

Lâm Viên

THANH HÓA

Bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa tại 4 địa điểm. Trong đó, ngoài địa điểm là Quảng trường Lam Sơn (P.Hạc Thành) thường được tổ chức hằng năm, 3 địa điểm còn lại là trung tâm của các xã Mường Lát, Quan Sơn, và Hồi Xuân - là các địa phương khu vực miền núi lần đầu tiên được tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) miễn phí tham quan và tổ chức trưng bày triển lãm ảnh có nội dung tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, từ 16 - 19.2… Minh Hải





ĐẮK LẮK

Kỳ thú hội đua ngựa Gò Thì Thùng

Nhiều lễ hội, chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như: chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, chương trình nghệ thuật, biểu diễn Lân Sư Rồng đón tết… Đáng chú ý, các xã, phường của tỉnh tổ chức nhiều lễ hội, như: lễ hội đua thuyền truyền thống Đầm Ô Loan, lễ hội Đập Đồng Cam, hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026, lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông mở rộng… Trong đó, hội đua ngựa Gò Thì Thùng có truyền thống từ lâu (mùng 9 tháng giêng) tạo nên một nét văn hóa độc đáo trên cao nguyên Vân Hòa.

Hữu Tú

Người dân check-in cùng linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ở P.Tuy Hòa (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) ẢNH: HỮU TÚ

CẦN THƠ

Đường hoa nghệ thuật TP.Cần Thơ mừng xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Tết sum vầy diễn ra từ ngày 14 - 21.2 (nhằm 27 tháng chạp đến mùng 5 tết) tại giao lộ đường Hòa Bình - Nguyễn Thái Học. Đường hoa có chiều dài hơn 300 m, gồm 3 đoạn với các chủ đề: Đất nước vào xuân, Cần Thơ xưa và nay, Cần Thơ vươn mình.

Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026 diễn ra lúc 14 giờ ngày 20.2 (mùng 4 tết) trên sân vận động Cần Thơ. Giải đấu quy tụ hơn 50 VĐV tranh tài ở 3 nội dung.

Thanh Duy

Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô vô địch quốc gia vào ngày mùng 4 tết ẢNH: THANH DUY

GIA LAI

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 21 giờ 30 - 23 giờ ngày 16.2 (đêm giao thừa). Vào thời khắc giao thừa 0 giờ ngày 17.2, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (P.Pleiku).

Đêm võ đài Bình Định mừng Xuân tổ chức tại P.Quy Nhơn (23 - 24.2) và P.Pleiku (25 - 26.2).

Lễ hội kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn vào ngày 20.2.

Đức Nhật

CÀ MAU

Biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa giao thừa đồng loạt tại 5 điểm

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đón giao thừa có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu chính là Quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (P.Bạc Liêu), bắt đầu lúc 20 giờ ngày 16.2. Ngoài 2 điểm cầu chính, chương trình còn được tổ chức tại 3 địa điểm khác gồm: Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc (xã Sông Đốc), Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi) và Trung tâm văn hóa xã Phước Long.

Gia Bách