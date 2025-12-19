Phương Thanh làm bùng nổ cả đêm thiện nguyện

Đây là đêm ca nhạc thiện nguyện gây quỹ giúp đồng bào miền Trung khắc phục sau lũ lụt do Công ty Du lịch Hải Thanh tổ chức. Các ca sĩ nổi tiếng đã góp mặt (hoàn toàn không nhận cát sê) với nhiều ca khúc ăn khách, hát rất máu lửa, làm khán giả vỗ tay không ngớt.

Ca sĩ Phương Thanh "cháy" hết mình trong đêm thiện nguyện ẢNH: H.K

Máu lửa nhất là ca sĩ Phương Thanh, với bộ trang phục đen giản dị, mái tóc dài thả tự nhiên, nhưng không ngờ chỉ một lúc sau là chị Chanh "cháy" luôn, kéo khán giả "cháy" theo chị, trở thành dàn bè ăn ý. Những Đêm lao xao, Trống vắng, Lang thang với giọng ca bất hủ đã khiến người nghe như say. Đặc biệt với Trống vắng thì chị Chanh đã "đốt" cả không gian bằng ngọn lửa thanh xuân ngày nào. Cả trăm khán giả hát theo, bè theo, tưng bừng không tả nổi.

Ca sĩ Bạch Công Khanh ẢNH: H.K

Bên cạnh đó là Bạch Công Khanh lịch lãm với Nhắm mắt thấy mùa hè, Phép mầu, Còn gì đẹp hơn. Hoặc Nguyễn Đình Tuấn Dũng bỏ hết việc riêng, bay từ Hà Nội vào, trầm ấm với Còn yêu em mãi, Đời có bao nhiêu ngày vui. Cô gái mang theo sắc màu miền Tây dễ thương là Nguyễn Kiều Oanh với Thương về miền Trung, Lời tỏ tình dễ thương. Còn có Ôn Vĩnh Quang thiết tha cùng Cơm đoàn viên gợi nhớ quê nhà, nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng. Vicky Nhung ngoài ca khúc Bản tình ca mùa đông rất phù hợp với không gian se lạnh cuối năm thì cô còn kéo khán giả vào ca khúc tự mình sáng tác - Không muốn một mình cực kỳ đáng yêu, đúng tâm lý của những người đang "rảnh". Mà ai "không rảnh" cũng hòa giọng cùng cô, khuấy động hẳn lên cuốn bay hết cô đơn. Myra Trần dìu khán giả đi Một vòng Việt Nam bằng nét đẹp tươi trẻ và giọng ca khỏe khoắn. Tiếng saxophone của Quang Trung với bài Về quê cũng gợi nhớ những góc nhỏ yên bình của những ai xa quê, khắc khoải, còn tiếng violon của Long Vio thì Xin chào Việt Nam bằng lòng tự hào, trang trọng…

Ca sĩ Vicky Nhung và Nguyễn Kiều Oanh ẢNH: H.K

Mỗi ca sĩ đều hát 3 - 4 bài, "lửa" chưa kịp cháy hết thì tin chiến thắng SEA Games bay về, Việt Nam thắng Thái Lan, trở thành vô địch. Khán giả và ca sĩ lại bùng nổ.

Doanh thu toàn bộ là 302.400.000 đồng, cộng với 200 triệu tiền riêng của ông chủ phòng trà (cũng là giám đốc Công ty Du lịch Hải Thanh), tổng cộng 502.400.000 đồng sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tặng đồng bào miền Trung.