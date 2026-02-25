Phản hồi bài báo 'bất thường một bản án về xây nhà trên đất người khác'

Ngày 12 và 13.11.2025, Báo Thanh Niên đăng 2 bài liên quan tranh chấp đến thửa đất 2632 tại khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Đông Hòa, TP.HCM) giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nam (53 tuổi) và bị đơn ông Thiều Đình Thu (58 tuổi).

Sau đó, ông Thiều Đình Thu gửi đơn lên báo, đồng thời cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu vụ án nhằm mang đến cái nhìn đa chiều và xác thực hơn về vụ án.

Tách thửa không theo nguyên tắc từ nhỏ đến lớn

Theo bị đơn Thiều Đình Thu, nguồn cơn của vụ án xuất phát khi thửa đất gốc số 2609 được chia tách thành 4 thửa nhỏ (2632, 2649, 2609 và 2633) bộc lộ những điểm không phù hợp với quy định hiện hành.

Bản mô tả ranh giới, mốc giới ngày 13.8.2019 ẢNH: HSVA

Cụ thể, một trong 4 thửa đất này có thửa số 2633 nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương; đồng thời việc đánh số thửa đất thực hiện trái quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT và Quy phạm 08/2008/QĐ-BTNMT của Bộ TN-MT: thửa đất 2632 mới không thể tồn tại theo quy định do có số thứ tự được đánh số không lớn hơn thửa đất lớn nhất của tờ bản đồ 3DH, việc đánh số từ trái sang phải của 4 thửa đất mới theo thứ tự 2632, 2649, 2609 và 2633 không theo nguyên tắc từ nhỏ đến lớn tại thời điểm tách thửa.

"Đây là nguyên nhân dẫn đến việc không xác định được vị trí giữa bản đồ và thực địa. Sự sai lệch hệ thống còn dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng tại thửa 2632 cho ông T.N.H, chủ đất đầu tiên của ông Nguyễn Văn Nam. Một tấm sổ đỏ sai vị trí ra đời từ sai sót của cơ quan quản lý là nguyên nhân để nguyên đơn làm cơ sở khởi kiện", ông Thu nêu.

Về nội dung nguyên đơn cho rằng, ông Thu đang sử dụng phần đất của Nam, phía bị đơn trình bày: chứng cứ khách quan nhất trong hồ sơ vụ án là biên bản làm việc ngày 5.10.2018 và bản mô tả ranh giới, mốc giới ngày 13.8.2019. Đây là các văn bản được lập trực tiếp tại thực địa với sự tham gia của tòa án, chính quyền địa phương và chính ông Nguyễn Văn Nam.

Lỗi tác nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước!?

Cũng theo ông Thiều Đình Thu, tại biên bản làm việc vào ngày 5.10.2028, ông Nguyễn Văn Nam đã trực tiếp kiểm tra và ký tên xác nhận vị trí đất ông nhận chuyển nhượng thực tế là một thửa đất trống không có 2 mặt tiền (tương ứng với vị trí thửa 2609 trên bản đồ địa chính mà bị đơn đang phản tố yêu cầu hủy và tòa án đã thụ lý).

Biên bản ông Nam yêu cầu UBND thị xã Dĩ An điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng hiện trạng ông Nam trực tiếp quản lý, sử dụng do cấp sai vị trí

ẢNH: HSVA

Điều này khẳng định ông Nam hoàn toàn biết rõ đất mình mua nằm ở đâu và không liên quan gì đến nhà đất của gia đình ông Thu. Đặc biệt, trước khi khởi kiện ông Nam yêu cầu UBND thị xã Dĩ An cấp lại giấy chứng nhận cho ông theo đúng hiện trạng thực tế ông Nam đang quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, sau đó ông Nam "đổi ý", yêu cầu cấp giấy chứng nhận thửa 2632.

Cạnh đó, ông Thu cho biết nhà và đất trên thửa 2632 được ông mua lại từ chủ cũ, khi mua có đầy đủ giấy phép xây dựng, quyết định cấp số nhà và đăng ký hộ khẩu thường trú ổn định từ năm 2013 đến nay. Đáng nói, trong suốt 12 năm gia đình ông Thu sinh sống, kinh doanh công khai, ông Nam - người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa từng xuất hiện hay có ý kiến phản đối.

Ông Thu nêu về bản chất pháp lý, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nam ghi số thửa 2632 nhưng vị trí thực tế là thửa 2609 (đất trống) là lỗi của cơ quan đăng ký đất đai như đã nêu.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm lần 2 nhận định: Sau khi vụ án được xét xử lại, kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 28.2.2025 đã xác nhận hiện trạng đúng như các bên đã trình bày vào năm 2018. Từ cơ sở này, bản án đã làm rõ bản chất pháp lý của vụ việc, rằng việc cấp giấy chứng nhận cho ông Nam ghi số thửa 2632 nhưng vị trí thực tế là thửa 2609 (đất trống) là lỗi tác nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước, không xuất phát từ lỗi của các bên.

Theo đó, tòa án quyết định "yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận theo hiện trạng sử dụng" là hoàn toàn khách quan, phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất ngay tình cũng như tinh thần Án lệ số 33/2020/AL1.

Hiện nay bị đơn đang kháng cáo, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng: Chấp nhận toàn bộ 3 yêu cầu phản tố của ông Thiều Đình Thu trong đó có yêu cầu tuyên vô hiệu các hợp đồng công chứng, hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái quy định tại thửa đất 2632 cho các đời chủ trước và ông Nguyễn Văn Nam. Buộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thực tế sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ông Thu. Đồng thời bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nam.



