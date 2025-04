Phản hồi bài báo 'Cát tặc hoành hành trên sông Mã'

Ngày 1.4, Báo Thanh Niên đã nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phản hồi về bài viết "Cát tặc hoành hành trên sông Mã", phản ánh thời gian qua đoạn sông Mã qua địa bàn xã Vĩnh Hòa (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) xảy ra tình trạng hút cát trái phép.

Khu vực sông bị hút cát trái phép ẢNH: MINH HẢI

Kết quả xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa khẳng định nội dung Báo Thanh Niên phản ánh về hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Mã là đúng thực tế. Đoạn sông xuất hiện "cát tặc" hoành hành có chiều dài khoảng hơn 700 m (nằm giữa mỏ cát số 18 và mỏ cát số 54).

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, trách nhiệm quản lý khoáng sản (cát) chưa khai thác là của UBND các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý khoáng sản, và ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép lực lượng cấp xã không đủ trang thiết bị để xử lý dứt điểm, nên Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa bố trí lực lượng để tuần tra, ngăn chặn, truy bắt "cát tặc".

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bố trí 1 tổ công tác phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa lập chốt trực 24/24 giờ ở khu vực bãi sông Mã (đoạn xảy ra khai thác cát trái phép) để theo dõi, giám sát, ngăn chặn việc khai thác cát trái phép

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 3, đoạn sông Mã qua địa bàn xã Vĩnh Hòa xuất hiện nhiều tàu thuyền khai thác cát trái phép bất kể ngày đêm. Có những thời điểm có đến 6 - 7 tàu cùng khai thác ở khu vực chưa được cấp phép.

Đoạn bờ sông Mã qua địa phận xã Vĩnh Hòa không chỉ xảy ra việc khai thác cát trái phép mà còn đang triển khai xây dựng dự án kè hơn 82 tỉ đồng. Để đảm bảo an toàn cho tuyến kè, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng khai thác cát ở các mỏ số 18 và 54 để kiểm tra, đánh giá lại mức độ ảnh hưởng đến công trình kè.