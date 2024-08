Bình Thuận: Khởi tố một 'cát tặc' ở H.Hàm Thuận Bắc

Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC03) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quang Chung (42 tuổi, trú TP.Phan Thiết) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Võ Quang Chung được xác định là "cát tặc" tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính (H.Hàm Thuận Bắc).

Phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép trong vụ án bị công an tạm giữ tại trụ sở UBND xã Hàm Chính. Q.H

Trước đó, Vũ Quang Chung đã bị chính quyền địa phương bắt quả tang hành vi khai thác khoáng sản trái phép vào ngày 9.9.2022 và bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 218 triệu đồng.

Tuy nhiên, tối ngày 30.11.2022, Công an H.Hàm Thuận Bắc lại phát hiện, bắt quả tang Chung khai thác khoáng sản trái phép ở thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính.

Đầu tháng 8.2024, PC03 Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Bắc chuyển hồ sơ vụ án khai thác khoáng sản trái phép ở Hàm Chính (do Công an H.Hàm Thuận Bắc đã khởi tố) lên công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền. Đây vụ khai thác khoáng sản trái phép đầu tiên xảy ra ở H.Hàm Thuận Bắc được khởi tố tại địa phương này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân và PC03 Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án và bắt giam nhiều "cát tặc" liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có cả công chức địa phương.