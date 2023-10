Phấn khởi khi nông sản tăng giá

Theo thống kê sơ bộ do Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 9 kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 667 triệu USD, tăng 43,7% so với tháng trước. Nếu so với cùng kỳ 2022, mức tăng còn ấn tượng hơn với 167% (tương đương kim ngạch tăng thêm gần 420 triệu USD). Tính chung hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 4,2 tỉ USD, tăng tới 72,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng của mặt hàng rau quả có sự đóng góp lớn từ việc phục hồi ở thị trường Trung Quốc.

Sau khi nước láng giềng này khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh bình thường ở biên giới phía bắc từ tháng 1.2023, xuất khẩu nông sản của VN, trong đó có rau quả sang Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng. Hết tháng 9, riêng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 2,7 tỉ USD, tăng tới 160% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 65% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Như vậy, mới qua 9 tháng nhưng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vượt khoảng 1,2 tỉ USD so với kết quả của cả năm 2022 (năm ngoái đạt 1,52 tỉ USD).