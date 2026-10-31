Phần Lan điều tra hình sự Google

Reuters dẫn thông báo của cảnh sát Phần Lan hôm 29.10 cho biết nước này đang mở cuộc điều tra hình sự về các hành vi vi phạm luật môi trường tại nơi xây dựng trung tâm dữ liệu AI của Google.

Dự án này là một phần trong kế hoạch đầu tư 15 tỉ USD của Google, nhằm xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Alphabet, công ty mẹ của Google, mô tả đây là khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn tại châu Âu.

Các nhà chức trách cho biết Tuike Finland, công ty con của Google đã chặt phá rừng gần thị trấn Muhos trước khi hoàn tất các đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của luật pháp Phần Lan.

Người phát ngôn của Google cho biết công ty sẽ hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra.

Google bị điều tra hình sự ở Phần Lan vì phá rừng làm trung tâm dữ liệu AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Chúng tôi đang điều tra xem hoạt động của công ty có vi phạm luật về nguồn nước và gây ra thiệt hại về môi trường hay không", thanh tra trưởng Kari Pakanen nói với Reuters. Ông cho biết nếu bị kết tội, công ty có thể bị phạt tiền.

Thông tin sơ bộ cho thấy có những điểm không rõ ràng và thiếu sót trong hệ thống thoát nước và quản lý nước tại khu vực của Tuike. Cảnh sát sẽ cập nhật thông tin vào tháng 12.2026 nhưng cuộc điều tra sẽ kéo dài đến năm 2027.

Trước đó vào ngày 6.10, Cơ quan Giám sát Phần Lan (LVV), cơ quan giám sát các giấy phép và đánh giá môi trường, đã yêu cầu Google dừng các hoạt động có thể làm thay đổi môi trường tại Muhos và khu vực lân cận.

Ông Pakanen cho biết việc dự án của Google tại Muhos có được cấp phép triển khai trở lại không phụ thuộc vào Cơ quan Giám sát Phần Lan.

"Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ và cộng đồng ở Phần Lan về cơ sở hạ tầng trong hơn một thập kỷ qua. Công ty đang tích cực phản hồi các yêu cầu từ LVV và các cơ quan chức năng khác", người phát ngôn của Google cho biết.

Phần Lan nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, nguồn điện ít phát thải carbon và sự ủng hộ của chính phủ đối với các dự án AI. Trong những năm gần đây, quốc gia này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại châu Âu cho các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu AI là một trong những động lực chính thúc đẩy dự báo mức tiêu thụ điện năng của Phần Lan tăng tới 40% trong những năm tới. Các khoản đầu tư dự kiến của Google tại Phần Lan nhằm cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu vận hành những dịch vụ như Gemini, Tìm kiếm, Bản đồ và YouTube.