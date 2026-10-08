Google chặt hơn 300 ha rừng Phần Lan để xây trung tâm dữ liệu AI

Google vừa công bố kế hoạch mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) tại Phần Lan, với khoản đầu tư lên tới hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, công ty đang bị cáo buộc tiến hành phá rừng quá nhanh chóng, dẫn đến việc các cơ quan quản lý địa phương mở cuộc điều tra.

Khoảng 330 ha rừng, tương đương với 420 sân bóng đá, đã bị chặt phá để phục vụ dự án trung tâm dữ liệu AI của Google ẢNH: AFP

Theo Techspot, Cơ quan Cấp phép và Giám sát Phần Lan (LVV) đã cáo buộc công ty đại diện cho Google tại dự án, Tuike Finland Oy (TFO) đã bắt đầu san phẳng 330 ha rừng ở Muhos, dù quá trình đánh giá tác động môi trường (EIA) chưa hoàn tất. Tại Kajaani, gần 200 ha đất cũng được cho là đã bị khai quang để phục vụ dự án.

Với khoản đầu tư 13 tỉ EUR, dự án của TFO được cho là sẽ tập trung vào AI và hoạt động theo hướng thân thiện với môi trường, bao gồm các biện pháp bền vững về năng lượng và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Việc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra có thể dẫn đến tạm dừng công trình, tương tự như nhiều dự án trung tâm dữ liệu lớn khác đang bị trì hoãn trên toàn cầu.

Google khẳng định tuân thủ pháp luật

Trong phản hồi của mình, Google khẳng định rằng việc phá rừng hoàn toàn tuân thủ luật pháp Phần Lan và đã được khảo sát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, bà Hanna Halmeenpää, chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Phần Lan, cho rằng thực tế không như Google mô tả, khi hình ảnh vệ tinh cho thấy những khu vực cần được bảo vệ đã bị san phẳng.

Bà Halmeenpää kêu gọi LVV tạm dừng toàn bộ công trình trong dự án nói trên để xác minh xem Google có thực hiện việc phá rừng mà không xin phép hay không.

Phần Lan được biết đến là một trong những quốc gia có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao nhất thế giới, và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn như dự án của TFO có thể gây ra những tác động môi trường nghiêm trọng.

Cộng đồng địa phương đang ngày càng bày tỏ không hài lòng với sự mở rộng không kiểm soát của các kế hoạch trung tâm dữ liệu AI từ các tập đoàn công nghệ lớn. Những gì đang diễn ra trong dự án của TFO có thể làm gia tăng sự nghi ngờ hơn nữa đối với cơ sở hạ tầng AI mà các công ty này đang phát triển tại Phần Lan.