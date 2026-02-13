Phần lớn người dùng Android chưa quan tâm AI trên smartphone

Cuộc thăm dò do Android Authority thực hiện với hơn 6.600 người tham gia cho kết quả gần 33% nhận định đã hoàn toàn tránh dùng các tính năng AI trên smartphone của mình, có 20,2% số người cho biết đã cố gắng tránh nhưng vẫn thỉnh thoảng sử dụng. Có gần 12% người dùng cho biết đã sử dụng tính năng AI hằng ngày.

Báo cáo phân tích cho rằng kết quả phản ánh cả sự mơ hồ về giá trị của các tính năng AI đối với người dùng và mức độ thoải mái với các công cụ trí tuệ nhân tạo này. Khoảng 14% người tham gia khảo sát cho biết họ không chắc mình có đang dùng tính năng AI hay không, đồng nghĩa việc phân biệt giữa chức năng AI và tính năng thông thường trên smartphone vẫn còn khó với nhiều người.

Phần lớn người dùng vẫn chưa quan tâm đến các tính năng AI trên smartphone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy số liệu cho thấy gần 53% số người được hỏi đã cố gắng tránh sử dụng các tính năng AI, cho thấy các nhà sản xuất Android cần cải thiện các tính năng AI hoặc tập trung vào các tính năng khác.

Trước đó, một thử nghiệm trên điện thoại Samsung Galaxy cho thấy việc vô hiệu hóa một dịch vụ hệ thống có tên AICore đã không gây ra sự khác biệt lớn trong trải nghiệm người dùng. AICore là một ứng dụng hệ thống được thiết kế để cập nhật và duy trì các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị như Gemini Nano, cho phép các ứng dụng truy cập các khả năng như tóm tắt văn bản, kiểm tra chính tả cũng như phân tích nội dung mà không cần kết nối internet.

Bài thử nghiệm trên chiếc Samsung Galaxy S24 FE đã tắt AICore qua cài đặt hệ thống bằng cách dùng tính năng Force Stop và Disable, đồng thời bật tùy chọn “Process data only on device” để giới hạn xử lý dữ liệu AI trên thiết bị.

Kết quả cho thấy một số tính năng AI vốn dựa vào AICore đã hiện yêu cầu kết nối internet, trong khi các công cụ như Circle to Search và Live Transcribe vẫn hoạt động bình thường. Đã không có sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất, thời lượng pin hay tốc độ máy sau khi tắt AICore.

Kết quả này phản ánh mối quan hệ không cân bằng giữa kỳ vọng của người dùng và thực tế tích hợp AI ngày càng sâu vào smartphone. Theo các báo cáo từ nhiều người dùng, việc vô hiệu hóa AICore có một lợi ích quan trọng là giúp kéo dài thời lượng pin.