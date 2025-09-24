Giả vờ mua hàng rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại của người phụ nữ, hành vi táo tợn này đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đáng nói, nạn nhân lại là một người khuyết tật, càng khiến dư luận bức xúc hơn.

Phẫn nộ cặp đôi cướp điện thoại của người khuyết tật: Bắt 1 nghi phạm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21.9.2025.

Khi đang ngồi tại sạp bán thịt heo và rau củ, người phụ nữ 46 tuổi (trú phường Long An, Tây Ninh) bị một đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận, giả vờ mua ổi rồi nhanh chóng ra tay giật chiếc điện thoại.

Đáng chú ý, đến sáng 22.9, gia đình phát hiện nạn nhân đã tử vong trong phòng ngủ. Người thân cho biết bà bị tật nguyền và mắc bệnh lao phổi, sau đó đã lo hậu sự và trình báo sự việc với cơ quan công an vào chiều 23.9.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An nhanh chóng vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được hai nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, quê Kiên Giang).