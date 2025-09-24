Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phẫn nộ cặp đôi cướp điện thoại của người khuyết tật: Bắt 1 nghi phạm
Video Thời sự

Phẫn nộ cặp đôi cướp điện thoại của người khuyết tật: Bắt 1 nghi phạm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/09/2025 17:42 GMT+7

Một trong hai người liên quan vụ cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật bán hàng ven đường ở phường Long An (Tây Ninh) đã bị công an bắt giữ.

Giả vờ mua hàng rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại của người phụ nữ, hành vi táo tợn này đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đáng nói, nạn nhân lại là một người khuyết tật, càng khiến dư luận bức xúc hơn.

Phẫn nộ cặp đôi cướp điện thoại của người khuyết tật: Bắt 1 nghi phạm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21.9.2025.

Khi đang ngồi tại sạp bán thịt heo và rau củ, người phụ nữ 46 tuổi (trú phường Long An, Tây Ninh) bị một đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận, giả vờ mua ổi rồi nhanh chóng ra tay giật chiếc điện thoại.

Đáng chú ý, đến sáng 22.9, gia đình phát hiện nạn nhân đã tử vong trong phòng ngủ. Người thân cho biết bà bị tật nguyền và mắc bệnh lao phổi, sau đó đã lo hậu sự và trình báo sự việc với cơ quan công an vào chiều 23.9.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An nhanh chóng vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được hai nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, quê Kiên Giang).

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi

Toàn cảnh 17h: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

cướp điện thoại giật điện thoại Cặp đôi cướp điện thoại người khuyết tật tin tức Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận