Phẫn nộ hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ

Như Thanh Niên thông tin, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, ngày 22.12, Công an Q.Bình Thạnh nhận được tin báo tại P.22 xảy ra vụ bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi) tử vong bất thường, trên người có nhiều vết bầm. Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường làm việc, lấy lời khai điều tra nguyên nhân tử vong. Tại hiện trường, công an còn phát hiện cây lau nhà bị gãy và bảng danh sách công việc mỗi ngày phải thực hiện của bé A. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trang là người liên quan đến vụ bé A. bị bạo hành và đã tử vong sau đó, nên ra quyết định bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.), cả 3 cùng sinh sống tại một căn hộ ở P.22 (Q.Bình Thạnh) từ đầu năm 2021. Trang nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh, gây những vết bầm trên cơ thể bé A. Ngày 22.12, bé A. học online, Trang nhiều lần đánh bé vì bé làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ, có nôn ói. Thấy vậy, Trang báo cho ông Th. về nhà. Ông Th. ôm bé A. vào nhà tắm để bé nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe bé có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong sau đó. Theo Công an Q.Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy bé A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới...

Người cha không thể vô can

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi ngược đãi và hành hạ trẻ của Trang. “Thật phẫn nộ. Tôi không dám hình dung cảnh bé 8 tuổi phải oằn mình chịu đựng đòn roi bạo tàn của người được xem là “mẹ kế” này. Người đàn bà độc ác này phải bị trừng phạt thật nghiêm”, BĐ Minh Trung bức xúc.

Tương tự, BĐ Mai Hương ý kiến: “Thật khủng khiếp! Quá tàn nhẫn! Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ che chở chứ không phải bị đối xử như thế này. Mong pháp luật xử lý thật nghiêm”.

Không chỉ lên án hành vi của Trang, BĐ cũng cho rằng cha bé A. biết rõ con mình bị hành hạ mà không có động thái ngăn chặn, vì vậy không thể vô can. “Đề nghị truy trách nhiệm người cha. Con bé bị đánh như vậy, không lý nào cha sống chung không hay không biết. Chính sự bao che, tiếp tay của người cha này đã gây ra cái chết đáng thương cho cháu bé”, BĐ Phuc Tran thẳng thắn.





Cùng quan điểm, BĐ Hồ Thiên ý kiến: “Tàn nhẫn quá! Thấy con mình bị đánh mà không có biện pháp can thiệp. Người cha vô trách nhiệm này không thể vô can”.

Xin đừng im lặng

Với hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ của Quỳnh Trang, nhiều BĐ đề nghị cơ quan pháp luật phải xử nghiêm để làm gương trước toàn xã hội. “Rất mong pháp luật xử lý nghiêm người mẹ kế, kể cả những người có liên đới trách nhiệm để xảy ra chuyện đau lòng này”, BĐ H.A.T mong mỏi.

Cùng quan điểm, BĐ Kim Phung viết: “Thực sự rất đau lòng! Mong pháp luật, công lý hãy thực thi nghiêm minh! Trừng trị thích đáng kẻ bạo hành trẻ con”.

Không thể tưởng tượng được là bé A. phải một mình với sự đau đớn hằng đêm trong suốt thời gian ấy. Đó là địa ngục! Thuy Quynh Pháp luật nên có cơ chế quy định giám sát sau ly hôn rõ ràng hơn về vấn đề nuôi con nhằm giảm bớt nạn bạo hành trẻ em. Xuan Loc Cần phải xử thật nặng người bạo hành đối với bé và sự tiếp tay của người cha vô trách nhiệm, không được bỏ qua. Vu Phong

Trong khi đó, BĐ An Khuê cho rằng để những chuyện đau lòng thế này không còn xảy ra thì mỗi người chúng ta đừng vô cảm, bỏ tư tưởng chuyện ai nhà nấy lo. “Chúng ta đừng im lặng, đừng làm ngơ trước những vụ việc như thế này. Khi nghi ngờ có bất kỳ vụ bạo hạnh trẻ em nào, nếu không thể can thiệp trực tiếp thì mong mọi người hãy gọi cho đường dây nóng các cơ quan bảo vệ trẻ em, công an khu vực. Sự vào cuộc sớm của tất cả mọi người sẽ là không thừa”, BĐ này ý kiến.

“Trẻ em đang dần trở thành nạn nhân của bạo lực xã hội, không có khả năng tự bảo vệ, không có khả năng chống trả, không có khả năng kêu cứu. Cần gióng lên hồi chuông báo động, cảnh tỉnh mọi người chú ý hơn về cộng đồng trẻ em. Cần trừng phạt không nhân nhượng với những kẻ thiếu lương tri, mất tính người, nhân nghĩa đạo đức không thể làm gì được, thì xin pháp luật hãy vào cuộc quyết liệt. Mỗi người chúng ta phải chung tay lên án những hành động bạo hành trẻ, mạnh dạn tố giác và không dung thứ cho hành động đó. Chúng ta phải cố gắng hết mình, cố gắng hơn nữa để góp phần nào đẩy lùi tệ nạn này”, BĐ Dieu Mai ý kiến.