Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Sở LĐ-TB-XH TP.HCM hỗ trợ, theo dõi tiến độ xử lý

Ngày 29.12, liên quan vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tử vong, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã đề nghị Phòng LĐ-TB-XH (UBND Q.Bình Thạnh), UBND P.22 khẩn trương can thiệp, hỗ trợ.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, Phòng LĐ-TB-XH Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo, phối hợp với UBND P.22, các cơ quan chức năng liên quan, xác minh thông tin trẻ em bị bạo lực; xác định nhu cầu trợ giúp của gia đình em N.T.V.A để thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn công tác thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định; đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, đối tượng của Công an Q.Bình Thạnh và các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo theo quy định. Còn phía Phòng LĐ-TB-XH Q.Bình Thạnh, UBND P.22 tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật không để xảy ra vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND Q.Bình Thạnh, lúc 19 giờ 43 phút ngày 22.12, Công an P.22 (Q.Bình Thạnh) nhận được tin báo, tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (gọi tắt BV Vinmec, P.22) có cấp cứu bé N.T.V.A (8 tuổi, cư trú tại căn hộ ở Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an P.22 báo cáo Công an Q.Bình Thạnh, lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Qua điều tra ghi nhận, bé A. là con ruột của anh N.K.T.Th (36 tuổi) và chị N.T.H (hai người có hai người con, sau khi ly hôn vào tháng 3.2020, cháu A. được giao cho anh Th. nuôi dưỡng, cháu trai nhỏ hơn sống với mẹ). Đồng thời, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) là vợ sắp cưới của N.K.T.Th.

Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng; trên thái dương bên phải có vết thương, nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

Qua điều tra, thông tin ban đầu như sau: Anh Th. (cha ruột cháu A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ tháng 6.2020 tại căn hộ Saigon Pearl.

Khoảng 14 giờ ngày 22.12, Trang hướng dẫn cháu A. học bài, còn anh Th. đi làm. Trong quá trình học, cháu A. chậm tiếp thu bài và làm bài sai nên Trang lớn tiếng la mắng, dùng cây gỗ tròn đánh vào mông và dùng chân đá vào mông cháu A.





Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu A. vào phòng để ngủ, lúc này Trang phát hiện cháu A. bị nôn ói, chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại cho anh Th. về sơ cứu, cùng bảo vệ tòa nhà Saigon Pearl đưa cháu vào BV Vinmec cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó cháu A. tử vong.

Tại CQĐT, Trang khai nhận do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A.

Ngoài ra, Trang còn khai nhận trước đó (khoảng tháng 9 - 10.2021) cũng có vài lần dùng roi mây đánh vào vùng mông cháu A. và la mắng cháu trong lúc dạy học. Còn anh Th. trình bày, anh giao cho Trang kèm cháu A. học và cũng thường nghe Trang có la và đánh cháu A.

Trước đó, ngày 11.12, anh Th. phát hiện trên đầu cháu A. bị thương, và cháu A. nói lại bị té ngã. Anh Th. từng đưa cháu đến bệnh viện để khâu vết thương.

Báo cáo của UBND Q.Bình Thạnh nêu: "Tiến hành giám định pháp y tử thi cháu A., xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu", quá trình mổ tử thi xác định, cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng, đầu.

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 29.12.2021, bà N.T.H (36 tuổi, mẹ bé A.) và người thân làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cả ông N.K.T.Th (cha ruột của cháu A.).