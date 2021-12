Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương điều tra

Chiều tối 28.12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có chỉ đạo khẩn liên quan đến vụ việc bé gái N.T.V.A (8 tuổi) tử vong tại căn hộ tầng 16, chung cư Topaz 2, khu dân cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn UBND Q.Bình Thạnh hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định; đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.





Sự việc bé gái 8 tuổi tử vong xảy ra tối 22.12 khi người cha đưa con đến một bệnh viện ở P.22 cấp cứu. Xác định thi thể cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên công an đã vào cuộc điều tra. Theo Công an Q.Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới khác nhau.

Mở rộng điều tra vụ bé gái 8 tuổi tử vong, cơ quan công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) có dấu hiệu bạo hành cháu A., đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trang vào ngày 24.12. Đến ngày 28.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang 2 tháng để điều tra về tội “hành hạ người khác”.