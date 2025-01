Phản ứng của Selena Gomez khi bị chính trị gia nói 'trục xuất khỏi nước Mỹ'

Selena Gomez (32 tuổi) phản ứng với Sam Parker, ứng cử viên Thượng viện đảng Cộng hòa năm 2018 đến từ bang Utah - người đã viết "trục xuất Selena Gomez" sau khi chỉ trích video cô tải lên tài khoản cá nhân trên X.

Trong bài đăng trên Instagram, cô viết trên nền đen: "Ồ, anh Parker. Cảm ơn vì tiếng cười và lời đe dọa".

Selena Gomez được sinh ra trong một gia đình di cư từ Mexico ẢNH: AFP

Đoạn video đã bị xóa được đăng trên Instagram, trong đó Selena Gomez chia sẻ một vài lời phản ứng trước các vụ trục xuất gần đây đang diễn ra tại Mỹ. Trong phần chữ được đặt trên video, cô viết "Tôi xin lỗi" và một biểu tượng cảm xúc hình lá cờ Mexico.

"Rất nhiều người nhập cư như gia đình tôi đều bị tấn công, kể cả trẻ em. Tôi không hiểu. Tôi rất xin lỗi, tôi ước mình có thể làm gì đó nhưng tôi không thể. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ thử mọi cách, tôi hứa", cô nói trong video.

Trong bài đăng tiếp theo, Selena viết trên nền đen: "Rõ ràng là không nên thể hiện sự đồng cảm với mọi người".

Bài đăng của giọng ca Calm Down xuất hiện một ngày sau khi 956 người bị bắt trong một cuộc đàn áp nhập cư trên khắp nước Mỹ (nhiều nhất kể từ khi Donald Trump nhậm chức vào ngày 20.1), theo Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE). Có 956 vụ bắt giữ được báo cáo vào ngày 26.1, 286 vụ bắt giữ vào ngày 25.1 và 593 vụ bắt giữ vào ngày 24.1, BBC đưa tin.

Theo Viện Chính sách Di cư thông qua BBC, cựu Tổng thống Joe Biden đã thực hiện 1,5 triệu vụ trục xuất trong 4 năm cầm quyền - những con số "tương tự như số vụ trục xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump".

Selena Gomez từng sản xuất loạt phim tài liệu Living Undocumented chiếu trên Netflix, tập trung vào cuộc sống của những gia đình không có giấy tờ tại Mỹ. Cô đã lên tiếng ủng hộ vấn đề nhập cư, đặc biệt là khi gia đình cô có kinh nghiệm về vấn đề này.

Selena Gomez đáp lại Sam Parker ẢNH: INSTAGRAM

Trong một bài xã luận đầy cảm xúc trên tạp chí Time vào tháng 10.2019, cô chia sẻ rằng bà dì của cô "là người đầu tiên trong gia đình vượt biên giới từ Mexico vào Mỹ trên thùng xe tải vào những năm 1970". Theo nữ ca sĩ, ông bà cô đã đi theo và cha cô sinh ra ở Texas ngay sau đó.

"Di cư mà không có giấy tờ là vấn đề tôi nghĩ đến mỗi ngày. Tôi không bao giờ quên mình may mắn như thế nào khi được sinh ra ở đất nước này nhờ gia đình và hoàn cảnh thuận lợi", ngôi sao của phim Only Murders in the Building viết trong bài xã luận.

Selena Gomez cho biết câu chuyện của cô không phải là chuẩn mực, và chia sẻ khi xem cảnh quay về 8 nhân vật trong Living Undocumented rằng: "Khi tôi đọc các tiêu đề tin tức hoặc thấy các cuộc tranh luận về cơn thịnh nộ của người nhập cư trên mạng xã hội, tôi cảm thấy lo sợ cho những người trong hoàn cảnh tương tự. Tôi cảm thấy lo sợ cho đất nước của mình".