Ca sĩ, diễn viên Selena Gomez trở thành tỉ phú

Nữ diễn viên, ca sĩ, nhà đầu tư và doanh nhân trẻ Selena Gomez (32 tuổi) vừa đạt được cột mốc tài chính, trở thành một trong những tỉ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ với giá trị tài sản ròng 1,3 tỉ USD, theo Bloomberg.

Selena Gomez có tổng tài sản ước tính 1,3 tỉ USD ẢNH: CNN

Một phần tài sản của ngôi sao phim Only Murders in the Building đến từ ca hát, hợp tác với các thương hiệu và diễn xuất, nhưng phần lớn tài sản của cô gắn liền với Rare Beauty - dòng sản phẩm trang điểm của cô ra đời 5 năm đang rất thành công, dành cho những người có sức ảnh hưởng và thanh thiếu niên, Bloomberg đưa tin hôm 6.9.

Tài sản Gomez có dựa trên "giá trị ước tính" của Bloomberg về cổ phần của cô trong thương hiệu làm đẹp Rere Beauty, cộng với khoản đầu tư đối với nền tảng sức khỏe tâm thần Wondermind và nhiều khoản thu nhập khác từ âm nhạc, diễn xuất, bất động sản, cùng số tiền cô kiếm được từ các mối quan hệ đối tác mà cô đăng trên Instagram (có 424 triệu người theo dõi).

Selena Gomez thủ vai Mabel Mora trong phim Only Murders in the Building ẢNH: IMDb

Sự nổi tiếng của Selena Gomez trên Instagram giúp cô trở thành người được theo dõi nhiều thứ 3, sau biểu tượng bóng đá Cristiano Ronaldo (638 triệu người theo dõi) và Lionel Messi (504 triệu người theo dõi), giúp cô kiếm được hợp đồng quảng cáo khổng lồ với Puma trị giá 30 triệu USD và Coach trị giá 10 triệu USD.

Selena Gomez cũng được cho là đã tiếp cận các nhà đầu tư cho Rare Beauty, tìm kiếm mức định giá 2 tỉ USD cho thương hiệu.

Năm 2020, Gomez tiết lộ cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và sau đó trả lời phỏng vấn với Entrepreneur rằng bất kỳ thỏa thuận nào ký kết với cô "phải có yếu tố từ thiện hoặc liên quan đến sức khỏe tâm thần". Cô đã thành lập Quỹ Rare Impact để gây quỹ 100 triệu USD nhằm giúp mọi người tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Đôi bạn thân Selena Gomez và Taylor Swift ẢNH: PEOPLE

Các nguồn thu nhập khác của Selena Gomez có thể kể đến như thu nhập từ loạt phim Only Murders in the Building phát trên Hulu (vừa thực hiện xong mùa thứ 5), với 6 triệu USD một mùa và một phần nhỏ hơn từ tiền bản quyền âm nhạc.

Như vậy, Selena Gomez đã tiếp nối bạn thân - danh ca Taylor Swift (hiện có tổng tài sản 1,3 tỉ USD), trở thành nữ nghệ sĩ tỉ phú ở Mỹ sau Oprah Winfrey (tổng tài sản 2,3 tỉ USD), Kim Kardashian (1,7 tỉ USD) và Rihanna (1,4 tỉ USD).