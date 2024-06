Pháo hoa quốc tế: Choáng ngợp tài nghệ của 2 đội láng giềng Đức - Ba Lan

Tối 22.6, bên sông Hàn (TP.Đà Nẵng), đêm thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 khai diễn với 2 đội pháo hoa Đức và Ba Lan tranh tài. Đêm thi có chủ đề lãng mạn "Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ".



Đội Đức kể chuyện tình lãng mạn

Đội Đức do Công ty Pyrogenie Feuerwerk GmbH đại diện, đây là công ty thành lập năm 2016, có tuổi đời khá trẻ so với những đội tranh tài tại DIFF 2024. Tuy nhiên, chất lượng pháo hoa của Pyrogenie kế thừa lịch sử lâu đời của các nhà máy sản xuất pháo hoa nổi tiếng của Đức.

Màn trình diễn "Tình yêu thiêng liêng" của đội Đức mở đầu đêm pháo hoa bằng giai điệu kịch tính của Apocalyptica. Những chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời, tạo nên khung cảnh hoành tráng và ấn tượng.

Đội Đức hướng đến sự chính xác và tinh tế trong từng hiệu ứng pháo hoa NGUYỄN TÚ

Màn trình diễn kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng, đưa khán giả qua cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu NGUYỄN TÚ

Thế mạnh của đội Đức là sử dụng tốt các kỹ thuật, hiệu ứng để hiện thực hóa ý tưởng NGUYỄN TÚ

Tiếp nối bằng bản nhạc "Confide In Me" nhẹ nhàng, những bông pháo hoa màu sắc dịu dàng, dẫn dắt khán giả vào không gian đầy cảm xúc. Đội Đức đã cho thấy phong cách trình diễn điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm.

Đội không ham phô diễn những tràng pháo hoa rợp trời, mà chú trọng sự tinh tế, chính xác giữa nhịp điệu và pháo hoa.

Để rồi giai điệu tinh nghịch và năng lượng của "Grace Kelly" và "Oh Yeah" làm bùng nổ những chùm pháo hoa tầm cao, đủ loại màu sắc, mang đến niềm vui cùng với sự phấn khích cuồng nhiệt.

Khán giả thích thú khi được dìu dắt từng cung bậc cảm xúc khi yêu, âm nhạc "You Take My Breath Away" vang lên khiến người xem trầm trồ trước những màn pháo hoa tinh tế.

Sự kết hợp màu sắc của các hiệu ứng ở mỗi cấp độ là dấu ấn riêng của toàn đội, nâng cao hiệu quả thực tế trình diễn NGUYỄN TÚ

Màn kết thúc ấn tượng của đội Đức NGUYỄN TÚ

Đội Đức sử dụng 4.000 đầu bắn pháo hoa đa dạng hiệu ứng như liễu rũ vàng duyên dáng, những tia lửa trôi xuống như sao rơi, những vòng xoắn ốc đan xen, vẽ nên những màu sắc sống động giữa màn đêm.



Tiếp đó, giai điệu cổ điển "Pizzini - Seconda Parte" kết hợp với pháo hoa nghệ thuật để lại nhiều khoảnh khắc khó quên về đêm pháo hoa lãng mạn.

Có thể nói, đội Đức đã gặp một chút may mắn khi thời tiết có gió mạnh, đội này cũng chọn phong cách trình diễn tinh tế, khi nhịp điệu khoan thai, kết hợp các loạt pháo ăn khớp, chậm rãi, nên khói tan nhanh.

Đội cũng tạo được điểm nhấn bằng các đoạn cao trào, khán giả đã dành nhiều tràng pháo tay tán thưởng dành cho đội này.

Tiếc cho nỗ lực "all in" của Ba Lan

Đội Ba Lan do Công ty pháo hoa Surex Firma Rodzinna đại diện tranh tài tại DIFF 2024. Đội có bảng vàng thành tích đáng nể khi 12 năm qua đã giành đến 14 chức vô địch các cuộc thi, lễ hội pháo hoa khắp châu Âu và châu Á.

Tuy nhiên, tại DIFF 2023, đội chỉ giành giải thưởng phụ là giải Sáng tạo, do đó Surex Firma Rodzinna quyết tâm giành chức vô địch khi quay lại DIFF 2024 lần này.

Đội Ba Lan khởi đầu rất tốt với sự kết hợp hài hòa các hiệu ứng và âm nhạc giàu cảm xúc NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên phong cách sôi động trên nền nhạc tiết tấu nhanh kết hợp nhiều tràng pháo liên tiếp khiến màn trình diễn nhiều khói NGUYỄN TÚ

Quyết tâm chơi lớn, tất tay của đội này thể hiện ngay chủ đề màn trình diễn là "All in - Huyền thoại của rồng".

Nếu đội Đức mang đến màn trình diễn về câu chuyện tình yêu lãng mạn đậm chất châu Âu, thì Ba Lan bày tỏ tình cảm mãnh liệt dành riêng cho con người và TP.Đà Nẵng.

Để mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất tại DIFF 2024, đội Ba Lan đã lên kế hoạch chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đúng như tên gọi, màn trình diễn là kết tinh toàn bộ (all in) những kỹ thuật pháo đỉnh cao nhất và cả tình cảm của đội Ba Lan dành cho Việt Nam, vẽ nên bức tranh ánh sáng.

Thời tiết bất lợi, mưa lớn ngay sau màn trình diễn của đội Đức, gió đảo chiều thổi về phía khán đài khi đội Ba Lan thi đấu, khiến khán giả không thể thưởng thức đoạn sau NGUYỄN TÚ

2/3 thời gian màn trình diễn của đội Ba Lan chìm trong khói NGUYỄN TÚ

Ngay từ những phút giây đầu tiên, khán giả đã được chiêm ngưỡng những chùm pháo rực rỡ tầm cao. Đội Ba Lan thiết kế màn pháo hoa dựa trên cảm hứng sông Hàn và cầu Rồng.



Tuy nhiên, khán giả đã tiếc nuối cho đội Ba Lan khi trời đổ mưa ngay sau đội Đức kết thúc màn trình diễn, dù khi đội Ba Lan thi đấu, mưa đã tạnh nhưng độ ẩm cao và gió thổi về khán đài khiến màn trình diễn của đội Ba Lan mù mịt khói.

Các đêm tiếp theo của DIFF 2024 sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa Trung Quốc - Phần Lan (29.6) chủ đề Made of Fairy Tales - Thế giới thần tiên và đêm chung kết (13.7) với tên gọi "Made of Young Generation - Nhịp đập tương lai".