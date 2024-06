Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Trận chung kết sớm giữa kỳ phùng địch thủ Ý - Mỹ

Đêm pháo hoa thứ hai của DIFF 2024 có chủ đề Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên.



Bất ngờ của đội Ý

Đội Ý (Martarello Group S.R.L) là á quân DIFF 2023, trở lại với DIFF 2024 với bề dày thành tích đáng nể, nổi bật là 2 lần vô địch liên tiếp DIFF 2017 - 2018. Công ty pháo hoa Martarello thành lập năm 1921, sau hơn 100 năm, từ sản xuất các loại pháo hoa thủ công, công ty trở thành một trong những nhà sản xuất pháo hoa lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.



Không chỉ sản xuất, công nghệ và kỹ thuật trình diễn pháo hoa của Martarello cũng liên tục được nâng cấp, tổ chức các màn trình diễn chất lượng cao. Trong nhiều lễ hội, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, đội pháo hoa Martarello là đối thủ đáng gờm đối với những cường quốc pháo hoa thế giới như Trung Quốc, Đức.

Đêm thứ hai của DIFF 2024 là màn đối đầu giữa đội Ý, từng vô địch DIFF hai năm liên tiếp 2017 và 2018, á quân DIFF 2023 và đội Mỹ NGUYỄN TÚ

Đêm thứ hai DIFF mùa này rỡ mang chủ đề Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên NGUYỄN TÚ

Tại DIFF 2023, đội Ý đã bị đội Pháp vượt qua trong đêm chung kết. Trở lại TP.Đà Nẵng và DIFF lần này, đội tuyển Ý quyết tâm một lần nữa chinh phục khán giả bên sông Hàn bằng những câu chuyện nghệ thuật mang đậm chất Ý.

Năm nay, đội Ý lấy cảm hứng từ thiên nhiên và màu sắc cuộc sống, màn trình diễn sáng tạo có tên "Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng".

Bữa tiệc thị giác đội Ý mang đến kết hợp giữa nền nhạc giao hưởng nhằm miêu tả sự dịu êm của dòng sông, cùng với những cao trào tiết tấu sôi động, để khắc họa sự hùng vĩ của thiên nhiên hoang dã.

Trước màn trình diễn, ông Michele Martarello, Giám đốc nghệ thuật của Martarello, đại diện đội Ý, chia sẻ để gửi lời cảm ơn đến các khán giả tại TP.Đà Nẵng đã cổ vũ cho đội Ý trong những mùa DIFF, đội sẽ mang đến một bất ngờ lớn chưa từng thấy.

Khán giả chứng kiến những bức tranh thiên nhiên sống động được tái hiện qua từng màn pháo hoa kỳ ảo, mãn nhãn của đội Ý NGUYỄN TÚ

Đội Ý đã hoàn toàn chinh phục khán giả NGUYỄN TÚ

Và sự bất ngờ đó là đội Ý đã đưa 2 ca khúc ăn khách của Việt Nam vào màn trình diễn. Với kinh nghiệm của đội giàu thành tích bậc nhất các kỳ pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Ý đã rất biết cách lấy lòng khán giả Việt Nam.



Đặc biệt khi ca khúc Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân) vang lên, các khán giả đã vỗ tay không ngớt. Đội Ý còn lồng một ca khúc khác của Việt Nam là Đế vương (Đình Dũng) vào nhạc nền, khẳng định quyết tâm giành lại ngôi vương của DIFF lần này.

Và nhiều tràng pháo tay kéo dài sau đó cho thấy đội Ý đã hoàn toàn chinh phục khán giả trong đêm trở lại TP.Đà Nẵng.

Đội Mỹ truyền cảm hứng lễ hội

Công ty đại diện cho đội Mỹ là Rozzi Fireworks. Trong lịch sử hơn 130 năm, Rozzi Fireworks luôn giữ vững vị thế nằm trong những công ty hàng đầu về pháo hoa. Hiện nay, Rozzi Fireworks thực hiện hơn 300 màn trình diễn pháo hoa khắp nơi trên thế giới với vô số giải thưởng.

Đội Mỹ cũng đã nhiều lần góp mặt tại pháo hoa quốc tế TP.Đà Nẵng, và là đội được khán giả yêu thích bởi luôn mang đến phong cách trình diễn trẻ trung, sôi động, truyền cảm hứng đậm chất lễ hội cho người xem.

Đội Mỹ phô diễn sức mạnh ngay từ những loạt pháo đầu tiên với hàng loạt hiệu ứng NGUYỄN TÚ

Pháo hoa đa tầng của đội Mỹ kết hợp với âm nhạc sôi động NGUYỄN TÚ

Các hiệu ứng đa dạng, rực rỡ sắc màu NGUYỄN TÚ

Thật vậy, trong đêm thi thứ hai, đội Mỹ đã mang đến màn trình diễn bùng nổ với chủ đề "Nhân loại - Cầu nối giữa các quốc gia". Hàng loạt chùm pháo khổng lồ với màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho sự đa dạng trong trải nghiệm của con người.

Các màu sắc hòa quyện và hợp nhất, thể hiện sự chung sống hài hòa của các nền văn hóa và bối cảnh khác nhau.

Màn trình diễn của đội Mỹ gửi gắm thông điệp pháo hoa không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là nghệ thuật thị giác. Với những gì thể hiện trong đêm thi, đội Mỹ đã thật sự truyền cảm hứng lễ hội tưng bừng, sôi động, mang lại niềm phấn khích cho khán giả.

Màn trình diễn ấn tượng của đội Mỹ NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, một vài thời điểm đội Mỹ quá phô diễn sức mạnh với hàng loạt pháo liên tiếp đã tạo nên màn khói dày đặc, nhất là phần cuối màn trình diễn khiến khán giả không được thưởng thức trọn vẹn các hiệu ứng pháo hoa.

DIFF khai mạc với màn tranh tài giữa đương kim vô địch Pháp và chủ nhà Việt Nam vào tối 8.6, sau cặp Ý - Mỹ, các đêm tiếp theo là màn trình diễn của Đức - Ba Lan (22.6) với chủ đề Made of Love Inspiration (Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc - Phần Lan (29.6 với chủ đề Made of Fairy Tales - Thế giới thần tiên) và đêm chung kết vào 13.7 với tên gọi Made of Young Generation (Nhịp đập tương lai).