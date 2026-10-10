Pháp chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số và AI

Khai mạc chuyên đề "Chuyển đổi số và AI đối với lãnh đạo, quản lý: Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp" ngày 10.10, PGS - TS Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho biết, yêu cầu trực tiếp đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là phải hiểu, sử dụng được dữ liệu và công nghệ, đồng thời giữ vững trách nhiệm trong mỗi quyết định.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ẢNH: NGỌC MINH

Theo ông Nam, chuyển đổi số và AI đang làm thay đổi cách thức xây dựng chính sách, tổ chức thực thi và cung cấp dịch vụ công. Công nghệ mở ra khả năng khai thác dữ liệu, dự báo và hỗ trợ ra quyết định, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro về bảo mật, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ.

“Chuyển đổi số và AI trước hết là câu chuyện về đổi mới tư duy lãnh đạo và năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ. Người lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ, nhưng cần hiểu công nghệ, nhận diện cơ hội và rủi ro để quyết định đúng đắn, gắn với trách nhiệm chính trị và xã hội”, ông nhìn nhận.

Tại Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chủ trương, định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định đây là đột phá quan trọng hàng đầu.

"Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc làm chủ dữ liệu, công nghệ và chịu trách nhiệm trước các quyết định quản trị", PGS - TS Đậu Hương Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa (Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam), cho hay, Pháp đã ban hành nhiều chính sách phát triển công nghệ, đặc biệt là xây dựng khung thể chế chặt chẽ nhằm kiểm soát quá trình chuyển đổi số và ứng dụng AI, qua đó hạn chế tối đa rủi ro và sai lệch phát sinh.

Theo ông Eric Soulier, trong 3 năm qua, Đại sứ quán Pháp đã triển khai nhiều dự án hợp tác với các cơ quan Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp và chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước.

Hơn 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham dự chuyên đề bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC MINH

"Các công cụ AI mang lại nhiều hỗ trợ thiết thực như tối ưu hóa quy trình ra quyết định, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những bài toán lớn về bảo toàn dữ liệu hệ thống công quyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm nguyên tắc minh bạch", Tham tán Eric nêu.

Đánh giá Pháp giàu kinh nghiệm hiện đại hóa hành chính công, song PGS-TS Đậu Hương Nam cũng lưu ý việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phải gắn liền với thể chế, điều kiện và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam; chú trọng đồng thời hiệu quả quản trị, an toàn dữ liệu và quyền lợi của người dân.

Theo ông Eric Soulier, Tham tán Đại sứ quán Pháp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trung ương đến địa phương chính là chủ thể nòng cốt của tiến trình chuyển đổi số. Việc nắm vững phương pháp luận sẽ giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước vận hành tinh gọn, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, tại Ngày hội chuyển đổi số quốc gia diễn ra hôm qua 9.10, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, chuyển đổi số vẫn đối mặt với 5 thách thức lớn, gồm dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng, khả năng ứng dụng công nghệ tại doanh nghiệp và nhân lực.

Thách thức nhân lực cũng là vấn đề quan trọng nhất, theo Bộ trưởng Quân. Cụ thể, nhân lực phụ trách chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là cấp xã, còn thiếu; đội ngũ có chuyên môn sâu cần được đào tạo, bồi dưỡng bài bản để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.