Pháp hỗ trợ hợp tác chuyển đổi số và Chính phủ điện tử

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ), đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của các chuyên gia Pháp. Những kinh nghiệm từ phía Pháp về xu hướng chuyển đổi số, mô hình Chính phủ điện tử mang lại nhiều giá trị tham khảo quan trọng cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách của Việt Nam.

Đoàn chuyên gia Pháp và đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành ẢNH: VGP

Ông Thành cho biết, Việt Nam đang có nhiều bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ chuyển đổi số. Quốc hội đã ban hành luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đồng thời các cơ quan chức năng đang nghiên cứu xây dựng các quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo theo hướng tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu.

Thời gian tới, trọng tâm của Việt Nam là đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số và các nền tảng dùng chung, đồng thời triển khai hiệu quả các quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo ông Nguyễn Công Thành, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt là AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với quản trị quốc gia, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, phía Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được những chia sẻ từ các chuyên gia Pháp về phát triển dữ liệu, ứng dụng AI, xây dựng Chính phủ điện tử cũng như phương thức vận hành hiệu quả các nền tảng số của Chính phủ.

Đánh giá cao những ưu tiên mà Việt Nam đang triển khai, ông Romain Busuttil, Phó tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, cho rằng các định hướng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực hoàn toàn phù hợp với mục tiêu hợp tác giữa hai nước.

Nhấn mạnh đến các hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Romain Busuttil cho biết, Pháp có mạng lưới các trường đại học và cơ sở đào tạo uy tín có thể đồng hành cùng Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trong đó, Trung tâm Đào tạo về Quản lý (CFVG) và Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là 2 đơn vị có nhiều tiềm năng tham gia các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh các trường đại học, phía Pháp cũng sẵn sàng kết nối Việt Nam với các cơ sở đào tạo công chức và quản lý hành chính công, tiêu biểu như Học viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP), đồng thời tạo điều kiện để các đoàn công tác Việt Nam nghiên cứu thực tế việc triển khai các chính sách AI và chuyển đổi số tại các địa phương của Pháp.

Liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ông Romain Busuttil cho biết Pháp đánh giá cao việc Việt Nam sớm xây dựng khuôn khổ pháp lý và định hướng sử dụng AI có trách nhiệm. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển AI theo hướng lấy con người làm trung tâm, bảo đảm yếu tố đạo đức và an toàn trong quá trình ứng dụng.