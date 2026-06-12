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Thời sự Dân sinh

Vĩnh Long triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số

Nam Long
Nam Long
12/06/2026 15:41 GMT+7

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành... phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chiều 12.6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo với chủ đề "Quản trị dữ liệu số - Động lực phát triển chính quyền số". 

Đây là diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, cùng các viện, trường đại học, cao đẳng, chuyên gia và các địa phương trong lĩnh vực quản trị dữ liệu, an toàn dữ liệu và chuyển đổi số.

Quản trị dữ liệu số - Động lực phát triển chính quyền số - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi hội thảo

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Thống Nhứt, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua Vĩnh Long đã quan tâm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh từ ngày 1.6 là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối, giám sát và phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trung tâm đã tích hợp 19 phân hệ trọng tâm, bao phủ nhiều lĩnh vực như điều hành hành chính, đầu tư công, giám sát chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, tương tác với người dân, bản đồ số GIS, dữ liệu đơn vị hành chính và các IOC chuyên ngành.

Theo ông Nhứt, thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ "có dữ liệu" sang "quản trị dữ liệu", từ "kết nối hệ thống" sang "liên thông dữ liệu", từ "báo cáo thủ công" sang "điều hành theo thời gian thực". Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là yêu cầu đổi mới phương thức quản trị của chính quyền trong giai đoạn mới.

Quản trị dữ liệu số - Động lực phát triển chính quyền số - Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp viễn thông trình bày tham luận

ẢNH: NAM LONG

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan chuyên môn cùng Công an tỉnh Vĩnh Long và các viện, trường đại học, cao đẳng... đã trình bày nhiều tham luận, như: Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số; Dòng chảy dữ liệu và mô hình tổ chức dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành; Ứng dụng nền tảng quản trị hành chính thông minh Misa iGOV và Robot lễ tân; Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh Vĩnh Long; Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành quản lý.

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