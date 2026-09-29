Phải làm luật trong tư duy hệ thống

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản; kế đó phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới. "Tinh thần luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ, ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với điều kiện thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục", Chủ tịch QH nêu rõ.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: TTXVN

Theo Chủ tịch QH, phải làm luật trong tư duy hệ thống; không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác; không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách; càng không để người dân, doanh nghiệp (DN) phải tự đi tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Giá trị của luật chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống.

Chủ tịch QH đề nghị các ý kiến đi sâu và góp chính sách gì, góp như thế nào để luật sửa đổi có cái mới và triển khai thực hiện được; cần thẳng thắn đi đúng vào những vấn đề còn khác nhau, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý. Đối với những dự án chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, quan hệ với các luật khác chưa được xử lý thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa đảm bảo thì cần mạnh dạn đề nghị tiếp tục hoàn thiện. "Một đạo luật tốt cần chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt trong thực thi", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Thời gian miễn thuế nên tính từ năm đầu tiên DN có thu nhập chịu thuế

Tại phiên thảo luận buổi sáng, các đại biểu (ĐB) đã thảo luận về dự án luật Phát triển DN nhỏ và vừa. ĐB Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc có điều kiện đối với những DN thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị, tạo nhiều việc làm hoặc có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế. Đồng thời, cần quy định rõ nguyên tắc không để DN lợi dụng chính sách bằng cách chia, tách, thành lập DN mới hoặc chuyển hoạt động sang các pháp nhân mới chỉ nhằm tiếp tục hưởng ưu đãi.

ĐB Trần Văn Lâm (TP.Bắc Ninh) đề nghị thời gian miễn thuế nên tính từ năm đầu tiên DN có thu nhập chịu thuế chứ không phải từ năm đầu tiên đăng ký và kéo dài 3 năm như dự thảo.

Giải trình ý kiến của ĐB, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu kinh nghiệm trên thế giới đều thực hiện hỗ trợ 3 năm đầu khi khởi nghiệp. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất khi DN phải bỏ tiền vốn mua sắm thiết bị, tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Ông cũng thông tin, mức hỗ trợ 3 năm đầu với quy mô số lượng DN vừa và nhỏ hiện tại, hằng năm ngân sách chi ra khoảng 10.000 tỉ đồng riêng cho ưu đãi giảm 3 năm thuế thu nhập DN. Bộ đã tính toán hài hòa với quy định của các luật thuế và đảm bảo hai nguyên tắc hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm thiểu chi phí tuân thủ chính sách thuế.