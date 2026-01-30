Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Pháp tiến tới việc cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Khải Minh
Khải Minh
30/01/2026 14:21 GMT+7

Pháp siết chặt quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên nhằm đối phó các rủi ro về nội dung và sức khỏe tâm thần.

Theo Techspot, Hạ viện Pháp vừa thông qua một dự luật quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đồng thời áp đặt lệnh cấm điện thoại di động trong trường trung học. Đây là một phần trong chiến lược kiểm soát việc sử dụng công nghệ ở nhóm người dùng vị thành niên, nhằm giảm tác động tiêu cực từ nội dung trực tuyến và hạn chế thời gian tiếp xúc màn hình ở lứa tuổi đang phát triển.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, luật có thể chính thức có hiệu lực vào tháng 9 năm nay. Theo đó, các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok, Snapchat, X (Twitter), YouTube, Reddit và Twitch sẽ phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn hoặc hạn chế đăng ký đối với người dùng chưa đủ 15 tuổi tại Pháp.

Chính Phủ Pháp thông qua dự luật cấm mạng xã hội cho trẻ em dưới 15 tuổi - Ảnh 1.

Các nền tảng mạng xã hội phổ biến sẽ phải điều chỉnh chính sách nếu dự luật giới hạn độ tuổi của Pháp chính thức có hiệu lực từ tháng 9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Tổng thống Emmanuel Macron, người ủng hộ mạnh mẽ dự luật, cho biết cần thiết lập giới hạn rõ ràng để bảo vệ người dùng trẻ tuổi trước các thuật toán gây nghiện và nội dung không phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng cảm xúc và hành vi của thanh thiếu niên không nên bị thao túng bởi các nền tảng công nghệ quốc tế và kêu gọi hệ sinh thái số đặt lợi ích phát triển của trẻ em lên hàng đầu.

Dự luật cũng đi kèm quy định cấm hoàn toàn điện thoại di động trong các trường trung học, một biện pháp được nhiều nhà giáo dục và chuyên gia sức khỏe tâm thần ủng hộ nhằm cải thiện khả năng tập trung và giảm phân tán trong học tập. Dù chưa có thông tin chi tiết về cách thức thực thi, nhưng quy định này có thể yêu cầu các trường thiết lập cơ chế kiểm soát thiết bị điện tử nghiêm ngặt hơn.

Xu hướng siết chặt quy định công nghệ đối với trẻ vị thành niên đang gia tăng tại nhiều quốc gia. Úc gần đây ban hành luật yêu cầu người dùng phải đủ 16 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội. Tại châu Âu, nhiều quốc gia như Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Ý cũng đang xem xét các biện pháp tương tự, tạo áp lực lên các nền tảng công nghệ trong việc điều chỉnh thiết kế sản phẩm và chính sách người dùng.

Đối với ngành công nghệ, các quy định mới của Pháp có thể đặt ra yêu cầu triển khai công cụ kiểm soát độ tuổi mạnh mẽ hơn, phát triển giao diện phù hợp với lứa tuổi hoặc thay đổi mô hình tiếp cận người dùng trẻ. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy việc thiết lập chuẩn mực an toàn số cho thanh thiếu niên đang trở thành ưu tiên chính sách tại nhiều thị trường lớn.

Tin liên quan

TikTok bị phạt gần 900 triệu đồng tại Việt Nam

TikTok bị phạt gần 900 triệu đồng tại Việt Nam

Theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền, TikTok Pte. Ltd (có trụ sở tại Singapore) đã mắc phải 4 nhóm hành vi vi phạm chính khi hoạt động tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

mạng xã hội người dùng TikTok Facebook
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận