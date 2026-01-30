Pháp tiến tới việc cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Theo Techspot, Hạ viện Pháp vừa thông qua một dự luật quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đồng thời áp đặt lệnh cấm điện thoại di động trong trường trung học. Đây là một phần trong chiến lược kiểm soát việc sử dụng công nghệ ở nhóm người dùng vị thành niên, nhằm giảm tác động tiêu cực từ nội dung trực tuyến và hạn chế thời gian tiếp xúc màn hình ở lứa tuổi đang phát triển.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, luật có thể chính thức có hiệu lực vào tháng 9 năm nay. Theo đó, các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok, Snapchat, X (Twitter), YouTube, Reddit và Twitch sẽ phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn hoặc hạn chế đăng ký đối với người dùng chưa đủ 15 tuổi tại Pháp.

Các nền tảng mạng xã hội phổ biến sẽ phải điều chỉnh chính sách nếu dự luật giới hạn độ tuổi của Pháp chính thức có hiệu lực từ tháng 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Tổng thống Emmanuel Macron, người ủng hộ mạnh mẽ dự luật, cho biết cần thiết lập giới hạn rõ ràng để bảo vệ người dùng trẻ tuổi trước các thuật toán gây nghiện và nội dung không phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng cảm xúc và hành vi của thanh thiếu niên không nên bị thao túng bởi các nền tảng công nghệ quốc tế và kêu gọi hệ sinh thái số đặt lợi ích phát triển của trẻ em lên hàng đầu.

Dự luật cũng đi kèm quy định cấm hoàn toàn điện thoại di động trong các trường trung học, một biện pháp được nhiều nhà giáo dục và chuyên gia sức khỏe tâm thần ủng hộ nhằm cải thiện khả năng tập trung và giảm phân tán trong học tập. Dù chưa có thông tin chi tiết về cách thức thực thi, nhưng quy định này có thể yêu cầu các trường thiết lập cơ chế kiểm soát thiết bị điện tử nghiêm ngặt hơn.

Xu hướng siết chặt quy định công nghệ đối với trẻ vị thành niên đang gia tăng tại nhiều quốc gia. Úc gần đây ban hành luật yêu cầu người dùng phải đủ 16 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội. Tại châu Âu, nhiều quốc gia như Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Ý cũng đang xem xét các biện pháp tương tự, tạo áp lực lên các nền tảng công nghệ trong việc điều chỉnh thiết kế sản phẩm và chính sách người dùng.

Đối với ngành công nghệ, các quy định mới của Pháp có thể đặt ra yêu cầu triển khai công cụ kiểm soát độ tuổi mạnh mẽ hơn, phát triển giao diện phù hợp với lứa tuổi hoặc thay đổi mô hình tiếp cận người dùng trẻ. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy việc thiết lập chuẩn mực an toàn số cho thanh thiếu niên đang trở thành ưu tiên chính sách tại nhiều thị trường lớn.