Phạt 9 cửa hàng bán thuốc lá vì thiếu biển cấm bán cho người dưới 18 tuổi

Ngày 21.10, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết đơn vị này đã xử phạt 9 cửa hàng bán lẻ thuốc lá do không treo biển thông báo "Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi", với mức phạt 2 triệu đồng/cửa hàng.

Theo điều 25 luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, các cơ sở kinh doanh thuốc lá phải đáp ứng điều kiện về giấy phép theo quy định. Tại điểm bán lẻ, cơ sở kinh doanh phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Pháp luật cũng quy định việc trưng bày thuốc lá tại điểm bán lẻ nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh mặt hàng này.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng tạp hóa ẢNH: H.T

Theo điều 25 Nghị định 90/2026, có hiệu lực từ ngày 15.5.2026, hành vi không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, pháp luật còn quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số cơ sở y tế trong phạm vi 100 m, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó

Ông Nguyễn Xuân Đôn, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, cho biết đơn vị đang kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý các vi phạm. Cán bộ được cử đến từng hộ kinh doanh để giải thích quy định về khoảng cách không được phép bán thuốc lá, đồng thời khuyến nghị các điểm bán nằm quá gần trường học chủ động dừng kinh doanh mặt hàng này.

Việc tăng cường tuyên truyền và kiểm tra nhằm phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ học sinh tiếp cận thuốc lá, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.