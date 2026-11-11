Phát động cuộc thi Dự án tình nguyện - Gen.impact, tổng giá trị giải thưởng 500 triệu

Ngày 11.11, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH PDA & Partners tổ chức Lễ phát động cuộc thi Dự án tình nguyện - Gen.impact.

Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Dự án tình nguyện nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong đó đặt ra định hướng: "mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể".

Cuộc thi là hoạt động nhằm thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ trong các hoạt động tình nguyện trên mọi phương diện, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy lối sống xanh, hướng tới sự phát triển bền vững.

Với chủ đề "Hành động vì môi trường", cuộc thi đặt sinh viên trước những bài toán thiết thực tại trường học, địa phương và cộng đồng, khuyến khích vận dụng tri thức để phát triển giải pháp có khả năng ứng dụng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung ưu tiên: lối sống xanh; đa dạng sinh học; ô nhiễm môi trường; ứng dụng AI và công nghệ trong bảo vệ môi trường; truyền thông thay đổi nhận thức và hành động. Các đội thi phát triển sáng kiến theo hành trình xác định vấn đề - thiết kế giải pháp - lập kế hoạch triển khai - đo lường tác động.

Điểm nhấn của cuộc thi, các sáng kiến của sinh viên sẽ nhận được sự cố vấn của các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế để hiện thực hóa và ứng dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh việc dự thi về sáng kiến giải pháp, các đội có thể tham gia các nội dung bổ trợ tự chọn, là phim ngắn và thiết kế hình ảnh, đưa câu chuyện của sáng kiến đến gần công chúng và lan tỏa thông điệp hành động vì môi trường.

Các bạn trẻ tham dự chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng, trong đó giải nhất - hạng mục "sáng kiến giải pháp", trị giá 100 triệu đồng.

Sau cuộc thi, những sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế gắn với Chiến dịch mùa hè xanh năm 2027; qua đó đánh giá hiệu quả, khả năng duy trì và nhân rộng mô hình trong tương lai.

Cuộc thi được bắt đầu từ tháng 11.2026 - tháng 9.2027. Hồ sơ vòng sơ khảo được tiếp nhận trực tuyến qua website www.genimpact.vn, từ 6.11 - 31.12.2026. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 40 sáng kiến vào bán kết và 10 bài thi tốt nhất vào chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức ngày 15.5.2027, tại TP.HCM.