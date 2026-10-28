Phát động cuộc thi 'Tiếng Anh và hội nhập' dành cho sinh viên

Chiều 28.10, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng T.Ư đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến "Tiếng Anh và hội nhập" dành cho sinh viên các cơ sở Đoàn trường học trực thuộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ẢNH: VŨ ĐỨC

Phát biểu khai mạc và phát động cuộc thi, anh Nguyễn Xuân Khôi, Phó bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư, nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận tri thức, cập nhật tiến bộ khoa học, công nghệ, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc.

Theo anh Nguyễn Xuân Khôi, đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên các cơ quan Đảng T.Ư, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và kiến thức hội nhập quốc tế là hành trang cần thiết để phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại.

Từ yêu cầu đó, cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên chủ động rèn luyện tiếng Anh, bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập. Đây cũng là dịp để các cơ sở Đoàn trường học tăng cường hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực ngoại ngữ và kỹ năng cần thiết.

Theo ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ ngày 28.10 - 22.12.2026, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng số, dành cho sinh viên đang học tập tại các cơ sở Đoàn trường học trong Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư.

Cuộc thi gồm 4 đợt, tương ứng với 4 chủ đề: Lịch sử, dân tộc Việt Nam (từ ngày 28.10 - 10.11); Kinh tế, văn hóa và xã hội (từ ngày 11 - 24.11); Hội nhập quốc tế (từ ngày 25.11- 8.12); Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin (từ ngày 9 - 22.12).

Các chủ đề được thiết kế nhằm giúp sinh viên vừa rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, vừa mở rộng hiểu biết về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và những vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế, chuyển đổi số.